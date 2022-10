Gasly durement sanctionné malgré des circonstances atténuantes

Alors que la FIA est sous le feu des critiques depuis plusieurs heures pour la façon dont a été gérée la phase du départ et de l'interruption du Grand Prix du Japon 2022 de F1, et notamment l'apparition en piste d'un engin de dépannage alors que les pilotes étaient encore en piste dans des conditions dantesques, Pierre Gasly a écopé d'une assez lourde pénalité pour une infraction commise une fois que le drapeau rouge a été brandi.

Le Français, extrêmement en colère une fois revenu dans les stands d'être tombé sur une grue manœuvrant sur la piste pour s'occuper de la voiture accidentée de Carlos Sainz, et alors même que le drapeau rouge venait tout juste d'être déployé, avait rapidement été placé sous enquête par les commissaires pour un excès de vitesse présumé une fois la course suspendue. L'enquête a conclu qu'il y avait bien eu, dans la suite du tour du futur pilote Alpine (donc après la phase du passage près de la grue), une vitesse trop grande adoptée dans les conditions dans lesquelles était placée l'épreuve et l'ont sanctionné d'un drive-through, transformé en 20 secondes ajoutés à son temps de course.

"Après avoir dépassé le lieu de l'accident, la voiture 10 a continué, sous régime de drapeau rouge, à des vitesses qui ont excédé 200 km/h à plusieurs reprises, et qui ont atteint 251 km/h à un moment donné", peut-on lire dans la décision rendue par les commissaires moins de deux heures après le GP. "Le pilote a concédé qu'il comprenait désormais qu'il aurait pu y avoir des commissaires ou des obstacles sur la piste, et a reconnu qu'il allait trop vite."

Pierre Gasly dans les stands sous drapeau rouge

Toutefois, dans la suite de la décision, le collège de commissaires met en avant plusieurs circonstances atténuantes, la seconde laissant penser qu'il peut s'agir, comme cela arrive parfois, d'une critique indirecte à la présence d'un engin de levage dans cette zone du circuit alors même que le drapeau n'était pas passé au rouge : "Cependant, et pour atténuer la sanction, nous prenons en compte le fait que si la vitesse ne peut en aucune mesure être perçue comme 'lente' comme l'exige le règlement, elle était plus lente que la vitesse maximale pouvant être atteinte dans ces conditions. Nous prenons aussi en compte le choc vécu par le pilote en voyant un camion sur la trajectoire de course dans le virage où il y avait un incident."

Gasly écope par ailleurs pour cette infraction considérée comme grave de deux points de pénalité sur sa Super Licence, ce qui porte son total sur les 12 derniers mois à neuf points, soit à trois seulement de la suspension automatique d'une course.

