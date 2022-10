"Fatigué" par les pénalités, Gasly veut parler avec les commissaires

Déjà sanctionné à Suzuka et à Austin ce mois-ci, Pierre Gasly a reçu une nouvelle pénalité à l'occasion du Grand Prix de Mexico. En lutte avec Lance Stroll en début d'épreuve, le pilote AlphaTauri a été sanctionné pour s'être hissé devant son adversaire de manière illégale, en le poussant hors des limites du circuit sans avoir rendu la position par la suite.

Cette manœuvre a valu au Français une pénalité de temps de cinq secondes, purgée dans les stands, mais aussi un point de pénalité sur sa licence, portant son total à dix et le rapprochant dangereusement de la suspension.

Le Rouennais, qui s'est dit "fatigué" par les pénalités, a toutefois expliqué qu'il n'avait pas été informé de l'illégalité de son dépassement à la radio.

"Je suis un pilote, si je vois une ouverture, je vais foncer dedans", a-t-il lancé. "Si vous n'êtes pas content, dites-moi de rendre la position et je réessayerai [de dépasser]. On ne m'a rien dit, c'est dommage. [L'équipe] a simplement besoin de le dire à la radio, c'est ce qu'elle a fait dans le passé, mais pas cette fois. Je ne pense pas que la FIA lui ait dit de rendre la position, sinon elle [me] l'aurait dit."

Gasly oublie toutefois que depuis cette année, la FIA ne recommande plus aux équipes de rendre une position en cas de dépassement illégal, c'est au pilote de le faire de lui-même, selon les recommandations de son stand. Zhou Guanyu en avait fait les frais au Grand Prix d'Arabie saoudite, le pilote Alfa Romeo avait été pénalisé pour ne pas avoir laissé Alexander Albon repasser devant lui après avoir coupé la piste.

La pilule est d'autant plus difficile à avaler pour Gasly que ces cinq secondes de pénalité l'ont très probablement privé d'une arrivée dans les points. Classé onzième, à six dixièmes de Valtteri Bottas, il avait également la neuvième place de Lando Norris en ligne de mire.

"Il nous manquait quatre secondes pour être neuvièmes donc nous savons ce qui aurait été possible sans la pénalité", a indiqué le pilote AlphaTauri. "C'est dommage, c'est la même histoire que le week-end dernier, où nous avions fini 11e avec une pénalité. C'est dommage d'être impliqué dans cet incident. Chaque week-end, c'est la même histoire, donc je vais devoir changer quelque chose."

Et pour Gasly, ce changement passe par une discussion avec les commissaires : "[Les commissaires] semblent être assez sévères ces derniers temps. Le week-end dernier [à Austin], la moitié de la grille laissait trop d'espace derrière la voiture de sécurité et j'ai été pénalisé. Ce week-end, c'était assez serré et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu de message pour rendre la position."

"Au final, j'essaie de faire de mon mieux avec la voiture et la dernière chose que je veux, c'est de perdre des points stupides [sur mon permis] et de perdre du temps de course. Apparemment, pour le moment, ils ne sont pas satisfaits de ce que je fais donc je dois avoir une discussion pour comprendre exactement ce que je dois changer."