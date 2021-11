Gasly 4e : Une "petite victoire" au terme d'un GP "parfait"

La cinquième position de la veille avait déjà le goût du travail très bien accompli pour Pierre Gasly, qui avait réussi à être le meilleur des autres, derrière les intouchables Mercedes et Red Bull Racing. Ce dimanche, le Français a confirmé ce statut en terminant quatrième, sans jamais avoir été inquiété une fois la course véritablement lancée.

Au point de s'ennuyer un peu ? "Franchement, je vais peut-être aller faire un footing ce soir, histoire d’aller me défouler", a-t-il plaisanté au micro de Canal+. "C’est vrai que ç’a été, en termes de performance, une course incroyable : on fait quatrième devant les deux Ferrari. J’avais la course sous contrôle du premier au dernier tour. C’était vraiment un week-end parfait ; cinquième en qualifs, quatrième en course, on ne pouvait pas rêver mieux."



Finalement, le seul moment un peu compliqué aura été au départ. Quand il lui a été demandé, en présence de Motorsport.com, si le fait de devoir ne pas être trop agressif face à Max Verstappen avait été un problème, il a expliqué : "En fait, oui, ça rend les choses plus difficiles parce que cette marge supplémentaire que vous prenez vous met un peu sur la défensive par rapport à d'autres. J'ai vu que [Daniel] Ricciardo avait pris un très, très bon départ, une très bonne aspiration. J'étais un peu coincé derrière Max et Lewis [Hamilton] et je ne sais pas ce qui s'est passé pour Danny, mais une fois qu'il a touché Valtteri [Bottas], nous avons dû éviter le contact avec Sergio [Pérez] et élargir. Mais ensuite, après ça, tout s'est bien passé."

Qualifiant plus tard cette position de "petite victoire" devant les médias anglo-saxons, Gasly a ajouté pour Canal+ : "Je me sentais vraiment bien depuis les premiers essais libres. Après, hier en qualifs, on a confirmé et aujourd’hui en course j’avais tout sous contrôle. Ça se passait bien, on n’a pas eu de soucis ; un petit peu avec les freins, de temps en temps, quand on avait du trafic. Une quatrième place, on peut être extrêmement contents."

"Parfois, on se bagarre comme un lion pour finir dixième et marquer un point, et [il y a] d’autres fois où, quand ça marche bien, ce n’est pas non plus si compliqué que ça [rires]. Et voilà, on arrive à faire un très bon résultat, donc je suis vraiment satisfait. On ne pouvait pas aller chercher mieux aujourd’hui. On finit derrière les deux Red Bull et Hamilton, je pense que le job a été fait. Maintenant on va se concentrer sur les prochaines [courses] parce que c’est encore plus serré avec Alpine."

En effet, l'une des conséquences de l'excellente position de Gasly à l'arrivée, pendant que l'écurie française n'a inscrit que deux unités grâce à Fernando Alonso, est qu'AlphaTauri et Alpine comptent désormais le même nombre de points, la structure d'Enstone n'étant classée cinquième qu'au bénéfice de son meilleur résultat, à savoir la victoire de Hongrie.