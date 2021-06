Gasly poursuit sa collection de podiums malgré un problème moteur

Il est à nouveau au rendez-vous du podium au terme d'une course folle. Pierre Gasly, qui était déjà monté sur la seconde marche au Grand Prix du Brésil 2019 et avait évidemment remporté le Grand Prix d'Italie 2020, a une nouvelle fois connu les joies de la "boîte". Cette fois, pour compléter sa collection personnelle qui continue de s'étoffer, il rapporte le trophée de la troisième position.

Le Français a démarré la course en quatrième place, position qu'il a réussi à maintenir à l'envol avant de céder rapidement face au pilote de l'écurie sœur et futur vainqueur, Sergio Pérez, dans le premier tour. Par la suite, il s'est stabilisé dans le top 10 avant de profiter des opportunités de la fin de course pour s'offrir sa place au soleil en résistant à Charles Leclerc.

"Honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi dire", a-t-il expliqué au sortir de sa monoplace. "La course a été tellement folle et, vous savez, les deux derniers tours [ont été] super intenses. La voiture a été incroyable tout le week-end et nous avons vu à chaque séance que nous étions au niveau."

"Les qualifications étaient super, je ne savais pas si nous pourrions conserver cette position ou même nous battre pour un podium, et en fin de compte nous l'avons fait. J'ai été premier, second et il me manquait cette troisième place, donc c'est incroyable d'être sur le podium."

Au moment d'évoquer les batailles en fin de course, il a révélé avoir connu un problème technique du côté de l'unité de puissance : "Il fallait jouer des coudes. C'était très difficile à partir de la mi-course, avec un problème moteur. Nous avons perdu pas mal de puissance dans les lignes droites et Seb [Vettel] a réussi à nous dépasser en milieu de course."

"Je savais que ces deux tours allaient être difficiles avec Charles derrière et, vous savez, j'ai tenté. Je n'étais pas sûr d'arrêter la voiture mais il fallait que je tente. Je voulais vraiment ce podium et c'est juste incroyable après un si bon week-end."

Puis il a ajouté, pour Canal+ : "Je savais qu'en repartant, avec Charles derrière, dans la ligne droite, on était vraiment arrêtés, et qu'il allait me passer, donc il m'a doublé. Je voulais vraiment ce podium, quand j'ai vu qu'il y avait l'opportunité je me suis un peu jeté au premier virage. Il a fallu défendre très, très fort et au final, ça l'a fait mais... Vraiment extrêmement content."

Interrogé sur les problèmes pneumatiques qui ont touché Lance Stroll et Max Verstappen, le Français a déclaré : "Il faudra voir exactement. C'est sûr que ce n'est pas plaisant. Quand on voit le crash de Max, ça aurait pu se finir de manière beaucoup plus grave donc il va falloir clairement comprendre."

partages