Gasly prédit des suspensions si la licence à points ne change pas

Pierre Gasly a été le plus mauvais élève de la classe 2022 : même si le Français ne s'est pas montré particulièrement dangereux sur la piste, il a accumulé le plus de points de pénalité, à savoir dix, au cours de la saison. Et puisque son ardoise ne commencera à s'effacer qu'en mai 2023, il disputera ses premières courses chez Alpine avec le risque d'atteindre la limite de douze points de pénalité et donc d'être suspendu pour un Grand Prix.

À plusieurs reprises, Gasly s'est défendu de tout comportement dangereux de sa part et a invité la FIA à apporter des modifications à son système. Selon lui, un immobilisme de l'organe directeur se traduirait par la suspension d'autres pilotes en 2023.

"J'essaie de ne pas y penser parce que je ne me considère pas comme un pilote stupide ou dangereux", a affirmé le Normand. "J'essaie de faire attention à tous les points de pénalité stupides que l'on pourrait perdre avec des procédures et des choses comme ça. J'essaie donc d'être au top."

"Je pense que mon approche est restée la même et j'espère vraiment que nous pourrons revoir l'ensemble du système pendant l'hiver, parce que je crois vraiment que je ne serai pas le seul à avoir des problèmes si nous continuons comme ça. Ce serait dommage de voir quatre ou cinq pilotes être exclus et d'avoir un championnat avec quelques gars qui manquent une course."

Pierre Gasly et Lance Stroll sont entrés en contact au GP d'Espagne 2022.

Introduite en 2014, la licence à points de la FIA n'autorise qu'un cumul de onze unités de pénalité sur une période de 12 mois glissants. Si ce total vient à être dépassé par un pilote, celui-ci est alors automatiquement suspendu lors de la course suivant sa dernière infraction.

Gasly a été sanctionné deux fois de deux points pour des accrochages en Espagne et en Autriche, de deux points pour non-respect de la procédure de drapeau rouge, de deux points pour non-respect de la procédure de Safety Car, d'un point pour non-respect des limites de la piste et d'un point pour avoir tiré un avantage d'un hors-piste. Outre le Français, Daniel Ricciardo et Lance Stroll ont accumulé huit points de pénalité, tandis qu'Alex Albon et Fernando Alonso ont récolté sept et six unités, respectivement. Toutefois, aucun ne devra attendre aussi longtemps que Gasly en ce qui concerne la récupération des points perdus.

La recrue d'Alpine a souligné que le sujet faisait régulièrement l'objet de discussions au sein du GPDA, l'association des pilotes, et a estimé que l'augmentation du nombre de courses au calendrier était préoccupante car elle ne faisait qu'augmenter le risque d'accumuler des points de pénalité.

"Nous [les pilotes] en parlons tout le temps. Certains gars ne sont qu'à quatre points [de la suspension] avec 24 courses et six sprints, donc 30 courses par an", disait Gasly avant l'annulation du Grand Prix de Chine, qui pour l'heure réduit le calendrier 2023 à 23 courses. "Quand [la licence à points] a été introduite, nous n'avions que 19 ou 20 courses [par an]. Il est donc logique de mettre plus de points sur cette licence mais je crois que la FIA va se pencher sur la question et trouver des solutions pour que ce soit plus juste pour tout le monde."

Propos recueillis par Adam Cooper