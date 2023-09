Un Pierre Gasly "propre, offensif et décisif" à Singapour  

Parti 12e après avoir échoué en Q2, Pierre Gasly était résolu à inscrire des points à Singapour. Mission accomplie pour le Français, qui a même cueilli une belle sixième place en profitant des déboires de George Russell, de la contre-performance de Red Bull ou encore du manque de fiabilité de son propre coéquipier, Esteban Ocon. Encore fallait-il se frayer un chemin au milieu d’un peloton compact, et par exemple se débarrasser des Haas de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen lors du premier relais.

"Je suis très heureux de finir sixième à l’issue d’une course aussi éprouvante physiquement", se réjouit Pierre Gasly, qui a appliqué scrupuleusement son plan. "Je me sentais en confiance avant le départ et je me suis juste efforcé de rester propre, offensif et décisif. C’est exactement ce que nous avons fait. Il y a eu quelques batailles difficiles, mais nous avons su en tirer profit pour maximiser notre résultat. Ce retour dans les points est important pour l’équipe et la voiture se comportait bien tout en affichant un rythme solide."

"C’est vrai que c’est un super résultat pour ce week-end, surtout qu’on a commencé en essayant beaucoup de choses sur la voiture vendredi", ajoute-t-il au micro de Canal+. "Je n’étais vraiment pas à l’aise, pas satisfait avec la voiture et voilà, on a tout mis dans l’ordre en qualifs. C’était un peu compliqué, mais on a fait un bon pas en avant et j’étais confiant pour pouvoir vraiment se bagarrer. On a eu de belles bagarres, franchement c’était chaud à certains moments, c’était vraiment à la limite, mais c’est ce qu’on aime. Au final, on a fait une course très propre, on arrive à aller chercher de beaux points pour l’équipe."

Pierre Gasly est toujours 10e du championnat.

Et voilà huit unités supplémentaires au compteur du pilote tricolore, toujours dixième du championnat malgré un petit déficit de rythme dans l’exercice du tour rapide. "J’espère aborder les qualifications dans une position bien plus favorable afin d’être bien mieux placé sur la grille dimanche prochain", analyse-t-il avec lucidité. "J’ai déjà hâte d’être à la semaine prochaine, au Japon, sur un circuit que j’adore."

Pour Alpine cependant, il faut une nouvelle fois tirer un bilan où le choix est cornélien entre voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Car il semble écrit cette saison qu’un seul côté du garage ne peut briller à la fois, après l’abandon d’Esteban Ocon suite à une défaillance mécanique alors qu’il pointait au sixième rang du Grand prix.

"L’équipe quitte le week-end du Grand Prix de Singapour avec huit points, ce qui constitue un progrès par rapport à la dernière course", observe Bruno Famin, directeur par intérim. "En partant au cœur de la grille, il était important que l’écurie reste calme et prenne les bonnes décisions. Je suis très satisfait de la performance des deux pilotes. Bravo à Esteban et Pierre pour leur gestion lors d’une intense bataille tactique avec une stratégie délicate de gestion des pneumatiques, ainsi qu’à l’équipe pour son excellente exécution du double pit-stop."

"Malheureusement, un problème soupçonné d’être lié à la boîte de vitesses d’Esteban a empêché les deux voitures de terminer dans les points. En tant qu’équipe, c’était une nouvelle semaine riche d’apprentissages sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour le reste de la saison. De ce point de vue, nous sommes positifs avant de nous envoler directement pour le Japon avec l’objectif de poursuivre sur la lancée de ce week-end."