Gasly, qualifié 4e mais 14e après le départ : "Ça fait mal"

Pour un troisième Grand Prix de suite, Alpine a placé ses deux monoplaces dans les points. Ça n'a pas été si facile en Espagne, bien loin du podium signé par Esteban Ocon à Monaco. Les performances étaient pourtant encourageantes avec le quatrième chrono de Pierre Gasly en qualifications, toutefois gâché par deux pénalités de trois positions pour avoir gêné Max Verstappen et Carlos Sainz en Q1. Septième, Ocon a donc hérité de la sixième place sur la grille.

Or, Gasly a été contraint de mettre deux roues hors de la piste à la sortie du virage 2, en raison de la présence de deux monoplaces à côté de la sienne, et il a dégringolé au quatorzième rang. Il ne s'en est jamais vraiment remis, n'obtenant la dixième place qu'à la faveur d'une pénalité infligée à Yuki Tsunoda.

"C'est sûr que j'essaie de prendre la corde au premier virage", a relaté le tricolore au micro de Canal+. "Au final, dans le 2, je suis à l'extérieur. On est à trois de front : il y a une voiture à l'intérieur de Pérez, Pérez au milieu et moi sur l'extérieur, donc je savais que j'allais me faire pousser. Si je braquais… J'essayais de leur laisser la place. Malheureusement, je me retrouve à mettre une roue dans le gravier et à perdre quatre places à la suite de ça. C'est sûr que ça fait mal de se qualifier quatrième et de devoir partir dixième avec les pénalités pour se retrouver quatorzième au premier virage, ce n'est clairement pas la meilleure position où être en début de course."

"D'ici, on se retrouve déjà à dix ou quinze secondes du peloton de tête au bout de cinq tours. C'est dur de remonter, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Au final, on finit dixième, on arrive à aller chercher un point, mais c'est sûr qu'on devait clairement aller se bagarrer avec les Aston aujourd'hui, à moins de dix secondes de nous. C'est sûr qu'il y a un goût d'inachevé sur cette course."

Pierre Gasly (Alpine) à la lutte avec Nyck de Vries (AlphaTauri)

Quant à Esteban Ocon, s'il est parvenu à prendre la cinquième place au départ grâce aux mésaventures de Lando Norris, il n'est pas parvenu à résister à Russell ni à Pérez, pas même à son ancien coéquipier Fernando Alonso. Il a donc fini huitième.

"Je pense que ça a été un bon week-end en général", analyse Ocon auprès du diffuseur français de la F1. "C’est sûr qu’en revenant de Monaco, en ayant fait top 3, on peut être un petit peu déçu, forcément, de finir huitième. Mais on est quand même dans les points, et ça c’est très important. Ce qui est un petit peu plus difficile, c’est le rythme qu’on a en qualifs et puis après la perte de rythme qu’on a en course. On l’avait vu un petit peu vendredi en EL2. Donc, on est dans le bon mix en qualifs mais il faut qu’on travaille encore pour voir où on peut aller un peu plus chercher le rythme en course. Mais voilà, on marque des points, c’est un week-end solide et il faut qu’on continue à essayer de trouver pourquoi il nous manque un petit peu de rythme en course."

La vigoureuse lutte du Normand avec Alonso a été particulièrement remarquée. "On a eu une bonne bataille, je pense, il fallait que j’essaie de le garder derrière, à tout prix. J’ai réussi pendant deux tours mais, malheureusement, il était trop rapide donc j’ai dû céder."

Quant à l'efficacité des évolutions sur l'Alpine A523 : "Je pense qu’elles ont fonctionné, surtout sur le samedi. Sur le dimanche, comme je l’ai dit, il y a encore un peu de travail à faire. Mais, au global, deux semaines très positives, c’est ce qu’on va garder en tête. On marque deux fois des points, je marque 19 points si je ne me trompe pas en deux courses, donc c’est énorme. On peut être fiers de ce qu’on a fait, il faut qu’on continue, c’est sur la bonne voie."