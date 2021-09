Gasly : La quatrième place, "c'est une pole pour nous"

La collection de quatrièmes places en qualifications de Pierre Gasly commence à s'étoffer. Après le GP d'Allemagne 2019, le GP d'Émilie-Romagne 2020 et le GP d'Azerbaïdjan 2021, le Français a une nouvelle fois égalé sa meilleure performance le samedi en décrochant le quatrième meilleur temps du GP des Pays-Bas.

À six dixièmes de Max Verstappen, auteur de la pole position, Gasly est également le "meilleur des autres". Une performance qui surprend le pilote AlphaTauri compte tenu de son rythme en essais libres qui était nettement inférieur à ceux des pilotes Ferrari et Alpine.

"C'est vraiment impressionnant parce que hier, on était pas top et ce matin non plus", a-t-il affirmé dans le paddock du circuit néerlandais. "Et là, [en qualifications], ça s'est extrêmement bien passé. On ne pensait pas pouvoir aller chercher les Ferrari qui avaient l'air vraiment très bien depuis hier, et au final on a réussi à le faire. On n'a pas vraiment d'explications pour le moment mais ce qui est sûr, c'est que se qualifier derrière Max et les deux Mercedes, c'est une pole pour nous. Ça fait plaisir."

Gasly a également fait part du défi que représente le circuit de Zandvoort pour les pilotes de F1. "C'est sûr que c'est un exercice qui est différent", a-t-il indiqué. "Et c'est pareil pour les ingénieurs, car on on ne peut pas comparer avec les années d'avant. Donc il y a beaucoup de travail. C'est aussi une piste qui est très, très différente de d'habitude : il y a des bankings fous, des [trajectoires] un peu bizarres, c'est difficile pour les pneus. Donc c'est vraiment compliqué et c'est pour ça que je suis d'autant plus satisfait de cette performance."

Certes, Zandvoort n'est pas situé en ville et la piste est bordée par de grands bacs à gravier. Néanmoins, les lignes droites sont courtes et les dépassements ne sont pas aisés. Du haut de sa quatrième place sur la grille, Gasly voit donc une excellente opportunité de décrocher une nouvelle arrivée dans le top 5, "si nous prenons un bon départ", a-t-il précisé.

"Nous savons à quel point il est difficile de doubler ici, donc les qualifications étaient certainement [l'étape] la plus importante", a ajouté le Français. "J'espère pouvoir me battre et s'il se passe des choses, nous essaierons d'en tirer profit. Je pense que nous allons avoir une grande course. Soixante-douze tours, ça ne va pas être facile, beaucoup de choses vont se passer, [il y aura] des sorties de piste, ça devrait être assez palpitant."