Gasly avait demandé à changer d'ingénieur chez Red Bull

Titulaire chez Red Bull Racing au début de la saison 2019, Pierre Gasly avait vécu une demi-saison éprouvante, avant d'être finalement remplacé par Alexander Albon durant l'été. Aujourd'hui, c'est le Thaïlandais qui doit faire avec un début de championnat compliqué. Publiquement soutenu par son équipe, il bénéficie depuis quelques jours des services de l'expérimenté Simon Rennie, ancien ingénieur de course de Daniel Ricciardo, qui a repris ce rôle à la place de Mike Lugg.

"Simon est avec l'écurie depuis longtemps et il était l'ingénieur de course de Mark Webber et de Daniel Ricciardo durant tout son passage chez Red Bull Racing", a rappelé Christian Horner, directeur de l'équipe de Milton Keynes, pour justifier ce choix. "Simon a quitté le muret des stands fin 2018 à sa demande pour prendre des responsabilités à l'usine, et c'est là qu'il a travaillé ces deux dernières années. Mais avec les problèmes que nous rencontrons actuellement sur la voiture et un pilote inexpérimenté comme Alex, nous avons eu le sentiment qu'il était injuste pour l'ingénieur qui travaillait avec Alex, et qui est relativement inexpérimenté, d'avoir cette pression."

"Nous avons donc fait revenir Simon en première ligne pour le reste de la saison. Mike reste sous contrat avec nous. Nous espérons que cette expérience aidera Alex tandis que nous développons agressivement la voiture, car il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il monte dans la voiture, c'est un peu différent. Je pense que quelqu'un d'expérimenté comme Simon est un atout pour lui."

Certains raccourcis mènent inévitablement à des comparaisons entre ce que vit aujourd'hui Albon chez Red Bull et ce qui a connu Gasly l'an passé. Aujourd'hui chez AlphaTauri et toujours dans le giron autrichien, le pilote français demeure prudent quant il évoque cette page désormais tournée. Il assure toutefois que la question du changement d'ingénieur a été mise sur la table en 2019.

"Je l'ai demandé", confirme-t-il. "Franchement, s'ils l'ont fait [avec Albon], c'est que c'était nécessaire. Mais je ne veux pas trop commenter ça. L'année dernière, je suis arrivé chez Red Bull après une année [en F1]. De mon côté, mon expérience en F1 était assez faible. Je savais que j'étais rapide, mais j'aurais aimé avoir quelqu'un d'un peu plus expérimenté à mes côtés que quelqu'un qui était lui aussi nouveau en F1. C'était évidemment un peu plus difficile. Mais c'est du passé, je veux passer à autre chose, aller de l'avant. Aujourd'hui, je suis concentré sur le fait de faire le meilleur boulot possible avec AlphaTauri."

"Je connais les raisons et je suis certain que Red Bull les connaît également. Ça aurait pu être mieux, mais c'est de l'histoire ancienne désormais, et nous ne pouvons que nous concentrer sur le présent, ce qui aura une influence sur l'avenir. Je me concentre là-dessus pour le moment."

Refusant de comparer sa situation et celle d'Albon, Gasly laisse chacun se faire son opinion sur la question, sans que tous les éléments soient connus du grand public.

"Ce que je sais et ce que j'ai dit, c'est qu'il y a plusieurs choses qui auraient pu être mieux faites", ajoute-t-il. "Il y a plusieurs explications au fait que nous n'étions pas compétitifs. Je crois que ce que fait Red Bull actuellement est très bien au niveau des changements, c'est à peu près ce que je voulais à l'époque, et s'ils le font, c'est qu'ils estiment que c'est la bonne chose à faire. Je sais pourquoi nous n'étions pas compétitifs, mais je ne sais pas exactement pourquoi Alex a du mal. Après quatre Grands Prix, nous l'avons battu deux fois avec une voiture plus lente, donc ce n'est évidemment pas aussi bon que ça devrait l'être. Mais je n'en connais pas les raisons."

Christian Horner, lui, estime qu'un changement d'ingénieur dans le cas de Gasly n'aurait pas bouleversé la donne, estimant que la situation n'avait rien à voir avec celle du moment.

"Pierre était un peu plus expérimenté que ne l'est Alex", se défend-il. "Nous avions une voiture qui était beaucoup plus stable que celle que nous avons actuellement. Je ne crois pas que ça aurait eu une incidence importante sur les performances de Pierre l'année dernière."