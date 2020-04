Gasly : La saison 2019 "ne change pas les relations" avec Red Bull

Rétrogradé par Red Bull l'été dernier, Pierre Gasly insiste sur l'importance de transformer tout élément négatif en une force pour l'avenir. Après six mois particulièrement compliqués chez Red Bull Racing, c'est ce qu'il s'est attaché à faire lorsqu'il a retrouvé son baquet chez Toro Rosso, jusqu'à décrocher son premier podium en Formule 1 lors d'un Grand Prix du Brésil épique.

Lire aussi : Gasly voit AlphaTauri vers la 6e ou 7e place

Quand la structure autrichienne a pris la décision de remplacer le Français par Alexander Albon en août 2019, les commentaires ont été nombreux mais l'intéressé, bien que ne cachant pas sa déception, n'a surtout pas versé dans l'aigreur ou la rancœur. Les analyses, il les a laissées aux observateurs ainsi qu'aux fans, ne souhaitant pas prêter attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux notamment. Car si l'attitude brusque de Red Bull a été critiquée – bien qu'elle ne soit pas nouvelle en matière de gestion des pilotes –, Pierre Gasly sait aussi ce qu'il doit à la firme qui continue de lui faire confiance.

"Je pense juste que les gens jugent sans avoir toutes les informations", explique-t-il dans une interview accordée à Racer. "En tant que sportif et pilote professionnel, je ne peux pas parler, il y a des choses qui doivent rester confidentielles. C'est pourquoi les gens jugent sans avoir toutes les informations. Parfois ils ont tort, mais c'est leur avis et je l'accepte. De mon côté, je sais ce que j'ai à faire et j'essaie toujours de m'améliorer, de rechercher des domaines dans lesquels je peux progresser. C'est la seule chose que j'ai essayé de faire lorsque j'étais chez Red Bull et je n'ai pas changé d'approche quand j'étais chez Toro Rosso. Il y a différentes raisons qui expliquent pourquoi ça a marché là-bas, et nous avons connu une bonne fin d'année. Certaines de ces raisons ont été dites, d'autres non, mais malheureusement les gens ont leur propre jugement et je l'accepte."

"Je suis un pilote sous contrat Red Bull et c'est aussi grâce à eux que je suis arrivé en Formule 1. Ce qui s'est passé lors de ces six mois ne change pas les relations et ce qu'ils ont fait pour moi. Il y avait des problèmes, il y avait des difficultés, il y avait des choses qui auraient pu être réglées et si nous devions le refaire, énormément de choses seraient différentes. Mais en même temps, je suis toujours sous contrat avec eux, nous avons parlé des choses qui ne s'étaient pas bien passées, mais ce n'est pas à moi d'aller voir la presse et de dire : 'Ceci n'allait pas, ceci était une erreur'. Ce n'est pas la bonne chose à faire et c'est pour cela que je ne le fais pas."

"Les gens oublient facilement ce que vous avez fait..."

Si la saison 2020 n'a pas encore débuté, elle doit constituer la troisième campagne complète de Pierre Gasly en Formule 1. Sous les couleurs d'une équipe rebaptisée AlphaTauri mais au sein de laquelle il a ses repères, le pilote tricolore ne perd pas de vue ses objectifs. Et pourtant, il sait se souvenir des obstacles qu'on lui prédisait et martelait sans cesse auparavant.

"Dans ma vie, depuis que je suis tout petit, les gens me disent : 'C'est impossible que tu ailles en F1. Il n'y a que 20 pilotes en F1, pourquoi même essayer ? Bla bla bla…'", raconte le Normand. "J'ai toujours réussi à transformer ces pensées et cette énergie négatives en quelque chose de positif pour moi, pour susciter plus d'énergie, une motivation et une volonté encore plus fortes, et toujours revenir plus fort que cette énergie négative que les gens essaient de m'envoyer."

"J'en ai vu quelques-uns [commentaires sur les réseaux sociaux], mais je ne m'attarde pas dessus. J'ai toujours été habitué à vivre avec ce genre de choses. Quand on est exposé, quand on est un athlète de haut niveau, surtout au plus haut niveau du sport – que ce soit en Formule 1, en football ou en basketball –, on est toujours jugé pour tout ce que l'on fait. Les gens oublient facilement ce que vous avez fait par le passé et pourquoi vous êtes là, on est toujours jugé sur la dernière performance en date."