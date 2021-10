Gasly : Pour revenir dans le top 10, "il faudra être irréprochable"

Au soir du Grand Prix des Pays-Bas, Pierre Gasly avait porté son total de points à 66 et était bien parti pour améliorer son meilleur résultat en Formule 1 (95 points en 2019). Un mois plus tard, le compteur du Français n'a pas bougé. Très attendu à Monza, sur les terres de son unique victoire en catégorie reine, Gasly a eu un accident aux Qualifications Sprint qui l'a contraint à l'abandon en début de course. Puis à Sotchi, AlphaTauri et lui n'ont pas su profiter de l'opportunité offerte par l'averse de fin d'épreuve pour entrer dans le top 10.

Avec ces deux résultats blancs consécutifs, Gasly est sur sa pire série de l'année, lui qui n'avait manqué les points qu'en Styrie et en Grande-Bretagne avant cela. Pourtant, comme l'a expliqué le Français lors de la conférence de presse du jeudi sur l'Istanbul Park, ce n'est pas le rythme qui faisait défaut ces dernières semaines mais le fonctionnement d'AlphaTauri. Et selon lui, il est possible de retrouver le top 10 dès ce week-end en limitant les erreurs.

"Le rythme me rend confiant", a-t-il commenté. "Nous étions rapides à Sotchi, il n'y avait pas de problèmes de ce côté-là. Même chose à Monza. Pour d'autres raisons, nous n'avons pas fait du bon travail lors de ces deux week-ends mais le rythme était là. Donc je suis certain que nous allons être compétitifs [en Turquie] mais pour passer un bon week-end, il faudra être irréprochable au niveau du fonctionnement et de la stratégie. Je suis sûr que nous pouvons décrocher des gros points."

Gasly avait tiré la sonnette d'alarme en Russie après deux erreurs stratégiques, en qualifications puis en course. Les deux semaines séparant les GP de Russie et de Turquie ont été utilisées à bon escient du côté d'AlphaTauri puisqu'elles leur ont permis de résoudre les problèmes ayant parasité le bon fonctionnement de l'équipe.

"[Il y avait] beaucoup de choses à revoir pour tout le monde", a indiqué Gasly. "C'était une course vraiment particulière, surtout lors des dix derniers tours. Lorsque c'est très intense et incertain comme cela, il est difficile de prendre les bonnes décisions. Et nous n'avons pas été les seuls à nous tromper."

"La question était de savoir comment tirer le meilleur parti de ces situations. Nous avons compris pourquoi certains ont fait les bons choix et ce que nous aurions pu améliorer. Je pense que nous avons tiré les leçons. Évidemment, ce genre de situation n'arrive pas toutes les semaines. Mais je pense que si cela se reproduisait à nouveau, nous serions clairement mieux préparés et nous serions en mesure de prendre les bonnes décisions."