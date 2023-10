Gasly 7e du Sprint : "On est avec le bon groupe"

Parti neuvième sur la grille du Sprint au Grand Prix des États-Unis, Pierre Gasly voulait à tout prix intégrer le top 8 pour inscrire au moins un point. Le Français a fait mieux en terminant septième, faisant fructifier ses dépassements en début de course sur Alexander Albon puis Oscar Piastri, avant de profiter de la pénalité de cinq secondes infligée à George Russell après avoir tenu le rythme non loin de la Mercedes.

Affichant une mine très satisfaite vendredi, mais aussi à l'issue du Shootout, le pilote tricolore se réjouit d'avoir mis à exécution le plan voulu et d'ajouter déjà deux points à son compteur au championnat avant la fin du week-end.

"Ce que j'avais dit avant la course, c'est qu'il fallait réussir à passer la Williams d'entrée de jeu, parce qu'on sait qu'elles sont extrêmement rapides en ligne droite", rappelle-t-il au micro de Canal+. "C'est ce qu'on a réussi à faire. Et puis après, on savait qu'il fallait essayer d'être agressif, rester dans le bon paquet dès le début. J'ai réussi à faire un beau dépassement sur Piastri, à revenir un peu sur Russell. Sur la fin de course on avait un peu plus de dégradation qu'eux, donc on a perdu un peu de terrain. Mais avec la pénalité, le but était de rester dans les cinq secondes et c'est ce qu'on a fait."

S'il a noté "beaucoup de dégradation" lors de ce Sprint, ce dont il faudra tenir compte pour le Grand Prix dimanche, Pierre Gasly insiste sur les points positifs : "On n'est pas très loin d'une Mercedes et d'une Ferrari qui finissent aussi sur le podium avec leur autre voiture", observe-t-il avant de se tourner vers la suite.

"En termes d'équilibre, de comportement de la voiture, ça a beaucoup évolué aussi. Donc il va falloir bien travailler ce soir pour voir comment on arrive à optimiser la longueur des relais que l'on fait. Je pense que l'on va réussir à trouver quelques petites choses qui vont pouvoir nous rendre plus performants demain. On va avoir notre carte à jouer. On est avec le bon groupe et on va essayer d'aller chercher ce qu'on peut."

Comme la veille, c'est l'attitude générale dans le garage Alpine qui amplifie le vent d'optimisme chez le Français.

"On sait très bien qu'il y a des circuits qui nous plaisent un peu plus avec la voiture", admet-il. "Ce week-end, on a voulu essayer quelques directions en termes de réglages, que l'on n'avait pas forcément expérimentées tout au long de la saison, et c'est vrai que ce week-end je me sens plutôt à l'aise avec la voiture : elle répond bien à mon style de pilotage et à ce que j'attends."