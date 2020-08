Gasly se félicite d'une 7e place "inattendue"

Clairement, Pierre Gasly est dans une très bonne période. Le pilote AlphaTauri a déjà signé deux septièmes places en course cette saison et s'est qualifié dans le top 12 de tous les Grands Prix. Ce samedi, à Silverstone, il a signé sa meilleure performance sur un tour de l'année : classé cinquième en Q1 (à un millième de la troisième place) puis quatrième en Q2, il a obtenu la septième position sur la grille de départ, devant la Ferrari de Charles Leclerc et la Red Bull d'Alexander Albon.

"C'est un peu inattendu, et nous ne pouvions clairement pas espérer mieux", s'extasie Gasly. "Franchement, c'était super. Hier, la sensation n'était pas si bonne dans la voiture, j'avais quelques difficultés, et nous avons fait de très bons changements. Je suis vraiment content de l'équipe car nous améliorons toujours bien la voiture entre vendredi et samedi. Aujourd'hui, c'était assez incroyable pour nous."

"Depuis le début de l'année, nous parvenons vraiment à tirer le maximum chaque week-end. L'équipe est fantastique, car elle parvient toujours à me donner une voiture avec laquelle je sens que je peux attaquer au maximum le samedi et le dimanche, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment parvenus à maximiser ça. J'espère pouvoir faire le même travail demain."

De plus, Gasly estime que l'AlphaTauri n'a pas le potentiel théorique pour se battre face à des bolides tels que ceux qu'il devance sur la grille. "Même si nous connaissons nos faiblesses, il n'y a pas une chose en particulier qui ne fonctionne pas sur la voiture", explique-t-il. "Nous savons que les voitures qui nous entourent ont légèrement plus d'appui, et c'est le domaine sur lequel il nous faut travailler. Mais nous savons que si nous tirons vraiment le meilleur de notre package, nous pouvons nous battre avec les autres, s'ils ne tirent pas le meilleur du leur. C'est donc ce que nous essayons de faire tout le temps."

Une chose est sûre : la stratégie jouera un rôle prépondérant lors de ce Grand Prix, avec une gamme de pneumatiques un cran plus tendre que le week-end dernier sur le même circuit. "Je ne pense pas que ça va être facile avec les pneus. Nous prenons le départ en mediums, c'était notre plan. Mais je pense que ça va être assez dur. Nous connaissons les composés ce week-end, cela va probablement pencher vers deux arrêts. Il nous faut étudier les chiffres, peut-être un arrêt si c'est possible, mais ce n'est jamais facile", conclut Gasly.

Related video