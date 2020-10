Gasly sixième : "C'était vraiment une super course"

Après un succès, accroché au Grand Prix d'Italie à Monza, il est possible de penser qu'il est difficile de savourer tout autre résultat en F1, surtout en dehors du top 5. Mais Pierre Gasly avait le sourire au moment d'évoquer sa sixième place du jour au Grand Prix de l'Eifel. Le Français, parti 12e, et son équipe AlphaTauri ont fait bon usage de la liberté qu'une qualification en dehors du top 10 leur accordait sur le plan pneumatique.

S'élançant en pneus mediums, Gasly a bâti sa victoire sur un premier relais de 30 tours qui lui offrait une autoroute pour mettre en place une stratégie à un seul arrêt. Durant son second relais en pneus durs, il avait déjà atteint la septième position à la faveur de dépassements en piste et des stratégies de ses rivaux, avant que le Safety Car lui offre la chance de pouvoir monter des gommes tendres en ne perdant qu'une seule position dans l'opération, tout en resserrant le peloton. Il s'est finalement joué de Romain Grosjean puis de Charles Leclerc dans les dix dernières boucles sous drapeau vert pour franchir la ligne arrivée à une belle sixième place, à huit dixièmes de Carlos Sainz.

"C'était vraiment une super course", a-t-il résumé au micro de Canal+. "Je suis très content aujourd'hui, car on a eu pas mal de difficultés hier, surtout pendant les essais libres et la qualif. Après on le sait, quand on ne passe pas en Q3 on a le choix pour la stratégie. Je pense qu'aujourd'hui on a vraiment fait une très bonne stratégie. Je me suis senti bien avec la voiture, on a eu des belles bagarres."

"Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir et je suis content d'aller chercher cette sixième place. Il y avait moyen de faire beaucoup d'erreurs, et l'équipe a vraiment fait à chaque fois les bons choix. On a bien communiqué aujourd'hui. Je le savais au début du week-end, il y aurait des opportunités, c'était sûr avec une seule séance d'essais libres. Je savais que ça allait ouvrir pas mal d'opportunités pendant la course, et ça a été le cas. Je crois que ça doit être notre deuxième meilleur résultat cette saison. On peut être content."

