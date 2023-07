Gasly et Stroll en désaccord, la frustration domine chez Alpine

Pierre Gasly est amer, et c'est peu dire. En lutte pour marquer quelques points au Grand Prix de Grande-Bretagne, malgré un timing défavorable de la voiture de sécurité, le Français a tout perdu à quelques tours de l'arrivée dans un duel avec Lance Stroll. Sa suspension n'a pas résisté au contact avec le Canadien, pénalisé de cinq secondes par les commissaires qui l'ont jugé responsable.

"Extrêmement déçu", Pierre Gasly admet devoir laisser la colère retomber, déplorant plusieurs manœuvres litigieuses. "Il y a plusieurs situations où on ne doit pas se retrouver", explique-t-il au micro de Canal+. "Il y a Stroll qui met les quatre roues en dehors de la piste pour commencer. On sait à quel point ils [les commissaires] sont stricts, on en a payé le prix toute la saison entre Barcelone, la semaine dernière où on perd un point à cause de limites de piste... Mais apparemment il y a des pilotes qui ont le droit de le faire et ça ne pose pas de souci. Il y a plein de choses qui se sont mal passées, je pense que je suis juste déçu."

Sanctionné et classé 14e à l'arrivée, Lance Stroll ne partage pas du tout le sentiment de son adversaire du jour. "Il m'a poussé en dehors de la piste, il ne m'a pas donné d'espace quand je l'ai doublé les deux fois", tranche-t-il sèchement.

Pour Alpine, sauver un ou deux points aurait permis d'éviter ce qui constitue déjà le troisième zéro pointé de l'année. Et si le rythme n'était pas totalement satisfaisant, il y avait matière à concrétiser en piste selon Pierre Gasly. Un coup dur pendant que McLaren a fait le plein...

"Pendant tout le premier relais on est derrière Alonso, on était avec les Aston qui arrivaient à faire des podiums en début de saison", observe le pilote tricolore. "C'est sûr qu'on n'est pas dans la position où on veut être, on se bat pour des petits points mais on a montré qu'on avait quand même un peu de vitesse. On n'a pas eu de chance avec le Safety Car."

"Il ne faut pas se concentrer sur les autres parce que ce n'est pas ce qui va nous faire avancer. Il faut juste regarder ce qu'on a à améliorer. Les autres arrivent à trouver plus de performance que nous et il va falloir juste se remobiliser et aller de l'avant, continuer à travailler ensemble. Il y en a qui font des gros pas en avant de week-end en week-end, c'est sûr, mais on croit en notre développement et après il y a des pièces qui vont arriver. Aujourd'hui on arrive à se battre avec une Aston, avec une Ferrari à un moment. Si on arrive à trouver plus de performance on pourra se rapprocher des voitures qui sont encore devant."

Ocon privé de combat

Week-end à oublier pour Ocon et Alpine.

Le numéro 10 s'est trop vite retrouvé seul à défendre les intérêts du team d'Enstone à quelques encablures de son usine. Esteban Ocon, parti 13e, a été contraint de mettre pied à terre après une dizaine de tours seulement, victime d'une fuite hydraulique. "La voiture n'aurait pas fait un tour de plus", explique-t-il au micro de Canal+.

"On avait plus de vitesse que ce qu'on a montré ce week-end", poursuit-il. "Il va falloir qu'on travaille dur pour rattraper les points perdus ce week-end et le week-end dernier. C'est clair qu'ils [McLaren] avaient une grosse vitesse, ils ont amené une grosse évolution, il faut aussi qu'on amène quelque chose. On avait notre aileron avant ce week-end, on a encore des choses plus grosses qui arrivent avant le break, donc on verra si on arrive à combler ce gap aussi."

Pour Alpine, la remobilisation devra être immédiate puisque la cinquième place du championnat constructeurs a d'ores et déjà changé de main, propriété désormais de McLaren.