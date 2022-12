Gasly déplore un surpoids de 13 kg sur l'AlphaTauri

D'un point de vue purement comptable, Pierre Gasly vient de connaître sa pire saison en Formule 1. Seulement 23 points en 22 Grands Prix, voilà une sacrée déception pour le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020, auteur de trois podiums dans l'élite, qui était un habitué du top 6 en qualifications l'an passé et avait alors inscrit 110 unités. La Scuderia AlphaTauri a manifestement mal négocié la révolution technique, si bien qu'après avoir frôlé le top 5 du championnat des constructeurs en 2021, elle a dégringolé au neuvième rang.

"L'année a été compliquée, car il y avait évidemment des attentes très élevées après la saison dernière", confie Gasly, dont le discours s'est un peu libéré en fin d'année. "Nous étions sur une belle lancée, il y a eu un changement de réglementation. Mes espoirs de connaître la meilleure année qui soit pour AlphaTauri n'ont jamais été aussi élevés qu'au début de cette saison. Je me suis vraiment dit que nous avions notre chance avec l'arrivée du plafond budgétaire, et que nous n'avions pas de raison de ne pas être plus performants que toutes les écuries du milieu de tableau."

"Nous n'avons pas commencé l'année avec la meilleure forme qui soit, mais sur le coup, je ne m'en préoccupais pas trop, car je savais que ce serait une course au développement au fil de l'année. Je savais que la position de départ n'était pas vraiment importante, il fallait juste développer la voiture course après course. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Je crois vraiment que le cœur de la voiture n'est pas mauvais, mais nous avons été largement trop lourds toute la saison. Cela nous a coûté beaucoup en qualifications. Je crois vraiment que c'était le principal problème cette saison. Notre niveau de performance était clairement très loin de ce que nous aurions aimé – et de ce que j'aurais personnellement aimé avec l'équipe."

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Le contraste était frappant avec une écurie Alfa Romeo peu en verve les années précédentes, qui a toutefois marqué plus de points lors des six premiers Grands Prix qu'AlphaTauri sur la saison entière. "Je crois vraiment que dès le début, nous avions probablement une meilleure voiture [qu'Alfa Romeo]", estime néanmoins Gasly. "Mais nous avons eu 12 à 13 kilos de trop toute la saison, et nous ne sommes pas parvenus à réduire ça du tout. On parle de trois dixièmes et demi au tour. Le nombre de fois où nous avons manqué la Q3 pour un ou deux dixièmes, je ne me rappelle même pas, ça doit faire une dizaine de fois cette saison." En réalité, ce n'est arrivé que quatre fois sur les huit séances qualificatives qui se sont achevées en Q2 pour Gasly.

"Avoir tout ce poids en course, c'était comme courir avec un sac à dos. On part avec 13 ou 14 kilos de trop, et on les transporte pendant toute la course. On a plus de dégradation, on fait surchauffer les pneus davantage, on est plus lent. C'est un effet boule de neige. Et je pense vraiment que la voiture avait du potentiel, elle n'était assurément pas mauvaise, mais nous avons eu cette difficulté pendant la majorité de la saison."

Gasly va désormais relever un nouveau défi au sein de l'écurie Alpine, avec une monoplace qui devrait être plus compétitive, à en croire les performances aperçues lors de la saison 2022.

Propos recueillis par Adam Cooper