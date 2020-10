Gasly "surpris" de ne pas avoir été envisagé pour Red Bull

Plus tôt dans la semaine, Pierre Gasly a été confirmé au poste de pilote titulaire de l'écurie AlphaTauri pour 2021, l'assurant d'un baquet au sein de l'équipe pour qui il a triomphé en Italie tout en mettant fin aux espoirs de le voir réintégrer la structure de pointe du programme, Red Bull Racing, alors même qu'il jugeait être "prêt" à revenir.

Interrogé par Motorsport.com au sujet d'une éventuelle déception de ne pas avoir été promu, le Français a expliqué : "Je ne suis pas déçu, je vais juste dire que je suis surpris. En 14 ans, Seb [Vettel] a gagné une course avec Toro Rosso [l'ancien nom de l'équipe AlphaTauri, ndlr], je suis le seul autre pilote à avoir gagné. Seb a été promu chez Red Bull et a gagné quatre titres. Donc je suis surpris de ne pas avoir vraiment été envisagé."

"J'ai réalisé deux podiums avec Toro Rosso, je pense que cette saison se passe bien et de mon côté, la seule chose que je puisse faire est d'essayer de réaliser des performances solides pour me donner des opportunités à l'avenir. C'est la seule chose que je puisse faire. Tout est réglé, je ne veux pas vraiment y penser plus longtemps ; il faut que je sois aussi performant que possible pour AlphaTauri. Je suis heureux d'être ici et je me concentre juste sur ce week-end en essayant d'obtenir le meilleur résultat possible."

Quand il lui a été demandé si Helmut Marko, le conseiller spécial de Red Bull en charge de la filière des pilotes, lui avait expliqué les raisons derrière cette décision, Gasly a répondu : "Ils ont leur stratégie. C'est leur choix. Si vous voulez une meilleure réponse, il vaut mieux leur demander directement. Mais, de mon côté, il m'a été clairement indiqué depuis un moment déjà que j'allais continuer avec cette équipe."

"Et je ne suis pas déçu, je pense que nous sommes à un super niveau, je peux démontrer mon potentiel, je peux démontrer ma vitesse, mes capacités. J'ai 24 ans, évidemment mon but est de me battre aux avant-postes et d'un jour me battre pour un championnat, mais pour l'instant il faut juste que je sois performant et que je fasse le meilleur travail possible dans l'équipe où je me trouve. Je ne suis pas déçu, je suis vraiment heureux de continuer avec AlphaTauri une année de plus. Je vais continuer de faire de mon mieux pour cette écurie."

Avec Alex Kalinauckas et Christian Nimmervoll

