Gasly se rapproche dangereusement d'une suspension

La saison de Pierre Gasly va-t-elle s'achever en eau de boudin ? Le Français est en tout cas désormais très proche d'une éventuelle suspension d'une course puisqu'il a récolté un nouveau point de pénalité sur sa Super Licence lors du début du Grand Prix de Mexico.

Le pilote AlphaTauri s'est rendu coupable, dans une manœuvre de dépassement face à l'Aston Martin de Lance Stroll au virage 4, d'un mauvais freinage qui l'a ensuite envoyé en gros sous-virage et a forcé le Canadien à sortir des limites du circuit, pendant que le Français finissait de tourner en étant en partie hors de la piste également.

Gasly étant passé en obligeant son rival à sortir de piste et en n'ayant pas rendu la position par la suite, il a rapidement été sous enquête et a écopé d'une pénalité de cinq secondes. Toutefois, au-delà de cette pénalité en temps appliquée lors de la course, il a également reçu 1 point de pénalité sur sa Super Licence, portant son total sur la dernière année à 10 points.

Or, s'il atteint 12 points de pénalité sur les 12 derniers mois glissants, il sera automatiquement suspendu lors de la course suivante. Il est à noter que son total ne redescendra pas en-dessous de 10 avant le 22 mai de l'année prochaine, soit après sept Grands Prix en 2023.

Gasly va quitter la Scuderia AlphaTauri en fin de saison, après y avoir débuté sa carrière en F1 à l'époque où l'équipe s'appelait Toro Rosso. Il rejoindra l'équipe Alpine, en lieu et place de Fernando Alonso et aux côtés de son compatriote Esteban Ocon.

Les points de pénalités de Pierre Gasly sur les 12 derniers mois

GP d'Espagne (expire le 22 mai 2023) 2 points

Collision avec Stroll GP d'Autriche (expire le 10 juillet 2023) 2 points

Collision avec Vettel GP d'Autriche (expire le 10 juillet 2023) 1 point A quitté la piste sans raison valable GP du Japon (expire le 9 octobre 2023) 2 points Excès de vitesse sous drapeau rouge GP des États-Unis (expire le 23 octobre 2023) 2 points Dépassement des 10 longueurs d'écart sous Safety Car GP de Mexico (expire le 30 octobre 2023) 1 point A quitté la piste et en a tiré un avantage