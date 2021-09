Gasly et Tsunoda rempilent chez AlphaTauri pour 2022

Les pièces du puzzle 2022 continuent à s'assembler. Après la prolongation de Sergio Pérez chez Red Bull, la retraite de Kimi Räikkönen, le recrutement de Valtteri Bottas par Alfa Romeo et avant l'officialisation de l'arrivée attendue de George Russell chez Mercedes, c'est AlphaTauri qui a confirmé son duo pour la saison prochaine. Sans surprise, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda ont été retenus.

Arrivé dans l'équipe en 2017, Gasly a fait son retour en cours de saison en 2019, après un douloureux passage chez Red Bull. Il est depuis devenu un solide leader, menant la victoire au GP d'Italie il y a tout juste un an, avant d'obtenir un nouveau podium à Bakou cette saison. Il reste sur une belle quatrième place à Zandvoort.

"Je suis très heureux de continuer avec la Scuderia AlphaTauri pour une nouvelle saison en Formule 1", commente le Français, "surtout après avoir vu les progrès que nous avons réalisés en tant qu'équipe depuis mon arrivée en 2017. Au vu des performances que nous avons affichées jusqu'ici [en 2021], je pense que nous avons de grandes choses à réaliser pour le reste de cette saison et pour l'année prochaine, surtout avec les changements qui interviendront dans le championnat en 2022."

"Je suis très impatient de voir ce que nous pourrons accomplir dans cette nouvelle ère de la F1 et de continuer à travailler avec l'équipe du mieux que je peux afin que nous progressions dans le classement des équipes. Cette année a été très réussie jusqu'à présent et je crois vraiment que nous pouvons bien travailler ensemble pour faire encore mieux en 2022."

Tsunoda a fait son arrivée en F1 cette année, après avoir pris la troisième place de la Formule 2 en 2020. Le Japonais a montré des performances prometteuses malgré des résultats inconstants. Jugeant son maintien chez AlphaTauri pour une deuxième saison comme "une incroyable opportunité", il s'est dit "très reconnaissant envers l'équipe de [le] laisser continuer à développer [son] expérience en Formule 1 avec eux".

"Je m'entends très bien avec Pierre", a ajouté Tsunoda. "J'ai déjà beaucoup appris à ses côtés cette année et son expérience m'a aidé à développer mes propres compétences, alors c'est génial de continuer mon aventure en F1 avec lui. Ayant récemment déménagé à Faenza, je me sens très bien intégré au sein de l'équipe et j'attends avec impatience la saison à venir."

