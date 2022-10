Gasly a "très vite" compris que rejoindre Alpine était "le bon choix"

Les rumeurs se faisaient de plus en plus persistantes, elles ont finalement été confirmées la nuit dernière dans le paddock de Suzuka : Pierre Gasly sera un pilote Alpine en 2023. L'équipe française est parvenue à s'offrir les services du Rouennais, qui était contractuellement lié à Red Bull via AlphaTauri pour l'année à venir, et l'associera à Esteban Ocon.

L'étape que franchit Gasly n'est pas anodine, puisque le Français faisait partie de la galaxie Red Bull depuis près de dix ans. Mais ses ambitions personnelles, similaires à celles de la structure qu'il va rejoindre, l'ont convaincu de répondre positivement aux sirènes d'Enstone.

"Ce n'était pas facile [de rejoindre Alpine], c'est évidemment un grand changement dans ma carrière et quelque chose à quoi j'ai vraiment dû réfléchir", a expliqué Gasly dans une interview sur le site officiel de la F1. "Mais je dois admettre que j'ai très vite eu l'impression que c'était le bon choix. C'était assez clair pour moi, en me basant sur ce que je veux accomplir en Formule 1."

L'histoire qu'a vécu Gasly avec Red Bull est d'autant plus intense qu'avec le taureau rouge, le Français est passé par trois championnats différents (la Formule Renault 3.5, le GP2 et la Super Formula) avant d'atteindre la catégorie reine, a connu les deux écuries de F1 et a décroché une victoire pour le compte de la petite Scuderia, en 2020.

La victoire de Pierre Gasly à Monza était la première d'un pilote français en F1 depuis 1996.

D'un point de vue statistique, Gasly est le meilleur pilote de l'histoire de Toro Rosso/AlphaTauri, avec 269 points inscrits, une victoire, trois podiums et un meilleur tour en 91 Grands Prix. La séparation est donc difficile à vivre des deux côtés, chez le pilote et chez les employeurs, mais le Français a salué toute la bonne volonté de Helmut Marko, responsable du Junior Team, Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, et Franz Tost, directeur d'AlphaTauri, pour le libérer prématurément.

"Ils ont tout de suite compris l'opportunité que cela représentait pour moi, mon désir de prendre un nouveau départ et ma volonté de me battre à l'avant de la grille également", a-t-il ajouté. "Ils l'ont compris assez rapidement, surtout Helmut, et Christian aussi. J'ai eu une longue conversation avec Helmut. J'ai pu voir des larmes dans les yeux de Franz lorsqu'il a appris la nouvelle, car nous avons évidemment une relation très forte. Nous avons très bien travaillé ensemble."

"Nous avons donc discuté de ça avec tout le monde, c'était plus difficile pour certains que pour d'autres. Mais au final, ils ont tous compris que c'était une grande opportunité pour moi et ont travaillé pour qu'elle se réalise. Je leur en suis très reconnaissant."

Désormais, Gasly espère compter sur toute l'expérience accumulée au sein d'une structure ayant remporté neuf Championnats du monde de F1 pour aider à Alpine à inscrire plus de points et devenir l'une des meilleures forces du plateau.

"J'ai vu Seb [Vettel], un Champion du monde, travailler avec Red Bull. J'ai vu Daniel [Ricciardo], j'ai vu Max [Verstappen]", a déclaré Gasly. "J'ai passé probablement 200, 250 jours de ma vie dans le simulateur au cours des 10 dernières années, à travailler avec les ingénieurs de Red Bull, à être dans l'usine et à observer le fonctionnement d'une équipe Championne du monde. C'est à moi d'utiliser toute cette expérience de la meilleure façon possible pour aider Alpine au cours des prochaines années et pour les pousser au sommet de la grille."

"Ce n'est pas une décision que l'on prend du jour au lendemain. J'ai vécu beaucoup de choses avec Red Bull. Mais à un moment donné, à ce stade de ma carrière, je dois voir quelles sont les meilleures chances d'atteindre mes objectifs personnels en Formule 1, comment réaliser mes ambitions personnelles en Formule 1. Assez rapidement, il est devenu clair que c'était la bonne décision à prendre."

