Russell : "Je ne peux pas faire de la figuration" en 2020

Si George Russell avait beau affirmer que les dirigeants de Williams et de Mercedes (dont il est le protégé) étaient conscients de ses performances, il est indéniable que la saison 2019 de Formule 1 ne lui a pas permis de se mettre en valeur de la même manière qu'au volant d'une monoplace plus compétitive. La Williams accusait un déficit de performance notable vis-à-vis de toutes les voitures concurrentes, et Russell a eu pour principal adversaire son coéquipier Robert Kubica, lui infligeant un sévère 21-0 en qualifications – mais à onze reprises, le Polonais a pris l'avantage au premier tour.

"Je vais vraiment essayer de m'améliorer. C'est un domaine de mon pilotage où je n'ai certainement pas fait un assez bon travail l'an dernier", déclare justement Russell au sujet de ses départs. "Mais nous nous étions retrouvés dans une situation étrange. Les voitures de devant prenaient la poudre d'escampette et je ne me battais qu'avec Robert. C'était ma première année, et je ne voulais prendre aucun risque inutile à cet égard. Mais il est clair que cette année, il faut que je joue des coudes un peu plus, car je ne peux pas faire de la figuration en fond de peloton."

S'il espère donc concurrencer les autres écuries du milieu de tableau, Russell indique toutefois que la priorité de Williams sera d'exploiter au maximum le potentiel de sa FW43 – quand la saison 2020 débutera, puisqu'elle est retardée par la pandémie de coronavirus. "J'imagine qu'un excellent résultat serait de battre une autre voiture en qualifications et en course, vu notre situation de l'an dernier. Mais ce n'est pas exactement l'objectif. Nous ne cherchons pas à accomplir cela, nous voulons tirer le meilleur de notre voiture – que ce soit pour la 19e place ou une performance en Q3", conclut Russell.

Propos recueillis par Jonathan Noble

