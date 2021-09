Russell ne se fait "pas d'illusions" face au défi Mercedes

C'était probablement l'annonce la plus attendue sur le marché des transferts : Mercedes a confirmé que George Russell allait remplacer Valtteri Bottas aux côtés de Lewis Hamilton à partir de la saison 2022 de Formule 1.

Russell est conscient que les attentes seront très élevées au sein de l'écurie septuple Championne du monde en titre et aux côtés du pilote le plus victorieux de l'Histoire de la F1, lui qui a passé ses trois premières saisons dans l'élite au sein de la modeste écurie Williams, et il a la ferme intention de se montrer à la hauteur.

"Je ne me fais pas d'illusions quant à la dimension de ce défi, je vais avoir beaucoup à apprendre", reconnaît le Britannique. "Valtteri a placé la barre haut, constamment performant chaque semaine ; il a remporté des victoires et des pole positions en contribuant à plusieurs titres mondiaux. Mon objectif doit être de récompenser la confiance que Toto [Wolff], l'équipe et le conseil d'administration ont placée en moi en assurant que je joue mon rôle en poursuivant ce succès, et je veux rendre mes nouveaux collègues fiers."

Russell est particulièrement enthousiaste à l'idée de faire équipe avec l'un de ses héros d'enfance, Lewis Hamilton. "L'un de ces nouveaux collègues est à mon avis le plus grand pilote de tous les temps", poursuit l'Anglais de 23 ans. "J'admire Lewis depuis que je suis en karting et l'opportunité d'apprendre de quelqu'un qui est devenu un modèle sur la piste et en dehors ne peut que m'être bénéfique en tant que pilote, que professionnel et qu'être humain."

Et cet enthousiasme est partagé par son aîné. "Je me rappelle l'avoir rencontré quand il était jeune, il rêvait de devenir pilote de Formule 1 un jour", se remémore Hamilton sur les réseaux sociaux. "Je venais seulement de réaliser mon propre rêve de devenir pilote de F1, je sais donc ce que ce jour signifie pour lui et ce qu'il va ressentir. Il est un grand exemple pour tous les jeunes, à qui il montre que les rêves se réalisent quand on s'y dédie de tout son cœur. En travaillant dur, il a gagné sa place dans notre équipe. Je suis impatient de le voir progresser en tant que pilote et de travailler avec lui pour hisser cette écurie plus haut."