George Russell sera pénalisé sur la grille en Turquie

La première pénalité moteur de la saison va tomber ce week-end lors du Grand Prix de Turquie. George Russell est celui qui en fera les frais, puisque le pilote Williams va dépasser son quota d'éléments moteur.

Avant les premiers essais libres qui se déroulent ce vendredi sur l'Istanbul Park, le Britannique a été équipé d'un nouveau moteur à combustion interne (ICE), d'un nouveau turbo et d'un nouvel MGU-H. Pour chacune de ces pièces, il s'agit de la quatrième utilisée depuis le début du championnat, alors que le règlement les limite à trois par année par pilote.

Par conséquent, Russell sera pénalisé sur la grille de départ à l'issue des qualifications, ce qui le contraindra à s'élancer dimanche depuis le fond de grille. Un nouvel MGU-K a également été installé sur la FW43 mais sans que cela soit sujet à sanction, puisqu'il s'agit du second de la saison.

Deux semaines après une sortie de piste embarrassante à Imola, survenue derrière la voiture de sécurité, Russell veut rebondir en Turquie et mettre ce douloureux épisode de côté. "Je crois qu'à long terme, ça m'aidera à être un pilote plus complet et plus fort", a-t-il confié jeudi devant la presse. "Compte tenu de la nature de cette erreur, le sentiment était très différent des autres fois où j'ai pu faire de grosses erreurs dans ma carrière et en formules de promotion, comme lorsque je me suis mis dans le mur à Monaco, ou que je me suis crashé alors que je me battais pour la tête en F3. Mais je me sens bien et j'ai hâte de remonter dans la voiture."

"J'ai reçu un immense soutien et ça veut dire beaucoup pour moi. C'était très surprenant, de la part de vainqueurs de courses, d'autres pilotes, d'anciens Champions du monde, et même de gens extérieurs à la Formule 1. Tout le monde sait que nous attaquons à la limite, et parfois la voiture peut partir nulle part. Comme je l'ai dit, ça signifie beaucoup mais ça n'enlève rien à l'erreur que j'ai commise. Néanmoins ça m'aidera à aller de l'avant, j'en suis certain."