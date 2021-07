George Russell troublé par son rythme en qualifications

Cela fait deux Grands Prix consécutifs que George Russell hisse sa Williams FW43B en Q3. À l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote britannique a réalisé sa meilleure performance de l'année en décrochant la huitième position sur la grille des Qualifications Sprint. Une véritable anomalie si on la compare aux positions qu'occupent les pilotes Williams au classement général.

Dans le paddock de Silverstone, Russell a révélé que les données de son équipe suggéraient que la FW43B était à peine plus rapide que la Haas et que les performances ne s'amélioraient que lors de la séance qualificative.

"Je ne sais pas comment nous arrivons à nous qualifier si haut", a-t-il indiqué. "Vous savez, sur le papier, nous avons la neuvième voiture la plus rapide dans toutes les séances à l'exception des qualifications. En EL1, en EL2, en EL3 et en course, nous sommes avant-derniers."

Tout cela ne fait que rajouter de la confusion chez Russell, qui a suggéré que son combat pour rester devant des voitures plus rapides en course était une preuve supplémentaire du grand fossé séparant les performances en qualifications des performances sur de plus longs relais.

"D'une manière ou d'une autre, lors des qualifications, nous arrivons à être dans le top 10 ou le top 12", a poursuivi le protégé de Mercedes. "Alors le dimanche, quand vous avez huit voitures plus rapides dans vos rétroviseurs, c'est très difficile de les garder derrière. Je pense que ces voitures sont trois, quatre ou cinq dixièmes plus rapides. C'est vraiment facile avec ce genre d'avantage."

En dépit de deux apparitions en Q3 et de nombreuses autres en Q2, Russell court encore après ses premiers points cette saison. Le Britannique a frôlé le top 10 à plusieurs reprises avec une onzième place au GP d'Autriche et une douzième place aux GP de France et de Grande-Bretagne.

"C'est un peu décevant", a reconnu le pilote Williams. "Mais n'oublions pas qu'avant ces quatre dernières courses, où nous avons fini dans le top 12 et nous nous sommes battus pour les points, nous aurions clairement signé pour de tels résultats. Je pense que [P12] est un bon résultat. Et nous ne méritons probablement pas de finir plus haut. On recule toujours le dimanche et je ne pense pas que ce soit à cause d'un mauvais travail. Justement, nous faisons en quelque sorte un excellent travail en qualifications. Donc c'est une situation un peu délicate."

Et si Williams se concentrait davantage sur les qualifications au détriment de la course ? Selon Russell c'est en réalité l'inverse, le Britannique suggérant que ses performances sur un tour sont dues à un minimum d'erreurs effectuées.

"Nous ne nous concentrons pas sur les qualifications mais sur la course", a-t-il affirmé. "Peut-être que nous faisons mieux ou peut-être que les autres font des erreurs. Quand il n'y a qu'un seul tour et que la pression est là, une erreur d'un ou deux dixièmes fait toute la différence. Dans une course, vous suivez un rythme, vous trouvez rapidement la limite et vous pouvez en tirer profit."

"Nous devons simplement bien suivre les procédures, mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement au bon endroit. Dans cette situation, je suis en confiance dans la voiture. Nous faisons un meilleur travail que la plupart des autres équipes, c'est clair."