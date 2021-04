Giovinazzi accuse Mazepin de manque de respect

Antonio Giovinazzi a accusé Nikita Mazepin de manquer de respect envers les autres pilotes, après un incident survenu entre les deux hommes lors de la première partie des qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Alors que tous les pilotes tentaient de laisser de l'espace entre eux avant de lancer leur tour rapide, Mazepin s'est blotti dans l'aspiration de Giovinazzi dans la ligne droite principale puis a dépassé l'Alfa Romeo. La tentative du pilote italien a été réduite à néant par cette manœuvre, et il s'en est immédiatement ému à la radio en s'interrogeant sur l'attitude de son concurrent : "Mais il fait quoi, Mazepin, franchement ?"

L'événement vient s'ajouter à d'autres cas similaires, puisque déjà lors du premier Grand Prix à Bahreïn, Mazepin avait dépassé des adversaires avant l'entame d'un tour rapide. Aucune règle ne l'interdit, mais il s'agit d'un gentlemen's agreement généralement respecté entre les pilotes dans la manière dont se déroule les qualifications.

"C'est assez clair", a réagi Giovinazzi après son élimination dès la Q1. "Nous nous respectons mutuellement sur ce point, le tour de lancement, et il ne respecte pas ça. Ce n'est vraiment pas correct pour un tour de qualifications. Je n'ai pas fait ma dernière tentative."

Mazepin sur la défensive

Face à ces accusations, Mazepin se défend en assurant qu'il n'avait pas d'autre alternative que celle de rester très proche de Giovianazzi, encouragé par son ingénieur, sans quoi il aurait manqué de temps.

"Tout le monde prend la piste en même temps et le circuit n'est pas assez grand pour nous tous", plaide-t-il. "Nous avons discuté de ce gentlemen's agreement, et je n'ai évidemment aucun problème avec ça. Mais quand il reste trois secondes au chronomètre, soit on y va soit on rentre au stand, et il faut aller franchir la ligne de chronométrage. Alors je ne crois pas qu'il y ait un problème. Je suis là pour faire mes tours, nous sommes tous dans le même monde."

Le pilote Haas a bouclé sa séance de qualifications à la 19e place, deux positions derrière Giovinazzi, dans un week-end où il a déjà connu plusieurs sorties de piste, dont un accident plus important en essais libres vendredi. Dimanche, il tentera d'aller au bout de son premier Grand Prix, lui qui avait abandonné après quelques hectomètres seulement à Bahreïn.

"La voiture est un petit peu difficile à piloter pour être régulier et pour être sûr de ce qui va se passer à chaque tour", se défend-il. "En dehors de ça, c'est tout simplement la réalité. Nous le savons. Je ne vais pas y penser à chaque course. Au niveau de l'équipe, nous travaillons bien. Mon coéquipier et moi apportons le même retour d'informations. Et je crois que nous extrayons l'essentiel jusqu'à présent, et que nous bâtissons de bonnes fondations."