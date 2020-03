Le règlement 2021 pourrait favoriser des courses animées

Le Grand Prix d'Allemagne 2019 a débuté après le passage d'une forte averse et ses conditions n'ont cessé de changer, les retours successifs de la pluie laissant toutefois le temps à la piste de sécher entre chaque averse. La course a été marquée par les sorties de piste de Lewis Hamilton, Charles Leclerc ou encore Valtteri Bottas, et par un podium inattendu de Daniil Kvyat et Toro Rosso, en lutte avec Lance Stroll pour la deuxième place quelques tours auparavant. Fred Vasseur, dont le pilote Kimi Räikkönen était troisième en début d'épreuve, juge que de telles courses pourraient se produire plus souvent en 2021.

"S'ils réduisent l'écart technique entre le peloton et les équipes de pointe, vous verrez des Grands Prix, peut-être pas la moitié mais plusieurs dans la saison, où un scénario comme celui [du GP d'Allemagne] peut se produire", a déclaré le directeur d'Alfa Romeo à Motorsport.com. "Ce serait quelque chose d'énorme pour les équipes, les spectateurs et les pilotes, d'avoir cette possibilité à l'esprit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le top 6 peut avoir un accident au premier tour, repasser par les stands, changer de museau, changer d'aileron arrière, revenir, et ils pourraient encore nous prendre un tour. Il n'y a aucune autre attente qu'une septième place. Mais je sens que ça va moins être le cas."

Vasseur pense que le plafond budgétaire, qui sera introduit l'an prochain lui aussi, ne changera pas la donne complètement, mais le Français est enthousiaste à l'idée que cette limite soit combinée avec une distribution plus juste des revenus et un nouveau règlement technique. Pour Christian Horner, dont l'équipe Red Bull a pu célébrer le succès de Max Verstappen à Hockenheim l'an dernier, la combinaison d'un règlement aéro et de spécifications pneumatiques sera la clé pour un spectacle de qualité en F1.

Interrogé par Motorsport.com sur la possibilité de voir dès 2021 des courses aussi intenses dans des conditions normales sur une piste sèche, Horner rejoint l'avis de Vasseur : "Je le pense. Nous avons vu de belles courses en Autriche et même à Silverstone. Les pneumatiques jouent un rôle crucial à ce sujet, il faudra donc développer des gommes adaptées, réussir à développer un [ensemble] aérodynamique correct afin que les pilotes puissent se suivre et se battre en piste."

La F1 avait été très critiquée après le Grand Prix de France, mais elle a profité de quatre très bonnes courses avant la pause estivale pour redorer son blason : "Nous comprenons ce qui est à l'origine de ces bonnes courses", poursuit Horner. "Pour certaines, c'est le circuit, pour d'autres, ce sont les pneus. Les voitures sont très compliquées et je pense que nous pouvons clairement les rendre moins complexes. Je pense que ce que nous voulons, ce sont plus de courses comme celles que nous avons pu voir [après la France]."

