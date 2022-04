Melbourne réduit sa capacité d'accueil pour le Grand Prix

Les tickets pour le premier Grand Prix d'Australie à se tenir depuis 2019 se sont écoulés à toute vitesse, qu'il s'agisse de ceux en tribunes ou des entrées générales. Les journées du jeudi et du vendredi verront également une grosse affluence, les fans étant impatients de découvrir le nouveau tracé de l'Albert Park.

Mais malgré cette ruée sur les billets, l'Australian Grand Prix Corporation (ACPC, qui organise l'événement) est consciente que le record d'affluence ne sera pas battu pour le dimanche. Le total de spectateurs sur l'ensemble du week-end pourrait atteindre un chiffre jamais vu auparavant, cependant le record de 1996 et ses 154'000 spectateurs le jour de la course ne sera pas égalable. La cause : l'organisateur a implémenté une limite d'environ 130'000 personnes, afin de préserver la qualité et la bonne organisation de l'événement.

"Nous nous attendons à recevoir la plus grande foule de l'Histoire de l'épreuve sur l'ensemble du week-end", explique le PDG de l'AGPC, Andrew Westacott. "Nous ne dépasserons pas le record de 1996 pour la course, mais nous visons la deuxième ou troisième plus grande affluence sur un dimanche, et peut-être la plus grande pour un vendredi et un samedi. Peut-être également le jeudi, à mesure que nous approchons de l'événement."

Selon Westacott, l'épreuve est néanmoins confrontée à des difficultés dans le recrutement du personnel, l'ensemble du pays étant touché par une pénurie de main d’œuvre. En temps normal, ce processus aurait déjà été bouclé, mais cette année, des postes seront attribués jusqu'à la veille du Grand Prix. "D'après une discussion que nous avons eu avec les trois fournisseurs d'hospitalités sur le circuit, nous sommes bons pour le moment", affirme Westacott par rapport au personnel engagé. "Mais en temps normal, nous aurions déjà finalisé notre personnel, entre 16 et 20 jours avant l'épreuve. Nous devrons donc continuer le recrutement jusqu'à la semaine de course."

"C'est pour cela que nous avons limité la capacité à environ 130'000 spectateurs, afin qu'ils vivent une expérience de première qualité. Nous voulons être sûrs que les services offerts soient ceux attendus d'un événement de classe mondiale comme la F1, et ceux attendus par les habitants de Melbourne."

En Australie, la pénurie de main d'œuvre a été un problème de taille pour les organisateurs d'événements sportifs depuis le début de la pandémie. Elle a notamment été mise en lumière lors de la première journée du championnat de football national, l'Australian Football League. Au Melbourne Cricket Ground, les fans ont dû prendre leur mal en patience dans les files d'attente, que ce soit pour entrer dans le stade ou aux points de restauration.

Martin Pakula, ministre des Sports, du Tourisme et des Événements Majeurs dans l'État de Victoria, s'est montré confiant quant à la gestion du Grand Prix par l'AGPC, mais a tout de même incité les personnes intéressées à contacter le promoteur. "Nous avons pris conscience qu'il y a une pénurie de main d'œuvre qui touche tous les secteurs économiques, et nous faisons tout notre possible pour nous assurer que nous avons suffisamment de personnel", déclare-t-il.

"Mais dans les faits, nous manquons d'étudiants étrangers, de travailleurs qualifiés titulaires d'un visa, et cela crée une pénurie dans tous les domaines, avec laquelle nous devons composer. Ce que je peux dire aux personnes qui cherchent à travailler quelques heures de plus, c'est que vous ne trouverez pas de poste plus excitant qu'à l'Albert Park durant la semaine de Grand Prix. La pénurie de main d'œuvre est un vrai problème. Nous ne nous attendons pas à un problème similaire à celui rencontré pour le football, mais il ne fait aucun doute que la situation reste tendue."

Troisième manche de la saison, le Grand Prix d'Australie aura lieu la semaine prochaine, sur un tracé de l'Albert Park remanié depuis la dernière venue de la F1.

Lire aussi : La F1 prête à sacrifier des GP historiques au calendrier