Le GP d'Australie pouvait se courir "de façon sûre"

Alors que l'ensemble du paddock avait rallié Melbourne au moment où l'épidémie liée au nouveau coronavirus se transformait en pandémie, le Grand Prix d'Australie a été annulé à quelques heures du début des Essais Libres 1 suite à la découverte d'un cas de COVID-19 au sein de l'écurie McLaren. Des discussions ont eu lieu durant la nuit de jeudi à vendredi après l'annonce de ce test positif et semblaient initialement pencher en faveur du maintien de l'épreuve. Cependant, les choses ont fini par aller dans le sens de l'annulation à mesure que les inquiétudes grandissaient, ne laissant que trois équipes favorables à la tenue de la course : Red Bull, Toro Rosso et Racing Point.

Un peu plus d'un mois après cet épisode, le team principal de l'écurie de Silverstone, Otmar Szafnauer, estime que le GP aurait pu être organisé de façon sûre malgré les incertitudes. "Il était difficile de prévoir l'avenir à Melbourne, mais quand j'y repense aujourd'hui, si nous avions couru, je pense que nous l'aurions fait de façon sûre", a-t-il déclaré pour CNN.

"Le risque était très faible, et je pense que nous aurions pu organiser la course. Le gouvernement australien nous en a donné le feu vert. Cependant, il y avait une grande inconnue à ce moment-là, et à cause de cette inconnue, je pense que nous avons pris une décision prudente en ne faisant pas la course."

Szafnauer a révélé être arrivé dans le paddock le vendredi matin en pensant que les essais libres allaient se dérouler. "Jeudi soir, à 1h30 ou 2h du matin, nous avons quitté la réunion et, à ce stade, la majorité avait voté pour rouler. Nous sommes allés nous coucher, nous nous sommes levés quatre heures plus tard, et au moment d'arriver dans le paddock, tout le monde a dit : 'Nous ne courons pas'. Je disais : 'Si, nous allons courir, il y a seulement quatre heures nous votions pour courir !' Nous avons pris une position de précaution, et c'était probablement la bonne chose à faire. Cependant, avec le recul, si nous avions couru, je pense que nous l'aurions fait de façon sûre."

