Le GP d'Azerbaïdjan 2021 aura lieu à huis clos

Après l'annulation du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2020 à cause de la pandémie de COVID-19, les organisateurs espéraient accueillir des fans à Bakou du 4 au 6 juin 2021. Ils ont cependant annoncé dans un communiqué ce vendredi que la course aurait lieu à huis clos.

"Cette décision a été prise à la lumière des problèmes sanitaires actuels causés par la pandémie due au coronavirus, après une longue délibération entre le Circuit urbain de Bakou, le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, la F1 et la FIA", indique ce communiqué.

"Tandis que la situation mondiale et la réponse à la pandémie continuent de s'améliorer, il est devenu clair que le week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2021 arrivait trop tôt pour que le Circuit urbain de Bakou accueille l'événement en présence de fans en toute sécurité."

Bakou est le premier circuit à annoncer qu'il ne permettra pas aux fans d'assister à un Grand Prix en 2021. Ceux qui avaient un billet pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2020 et qui l'avaient transféré sur 2021 pourront faire de même pour 2022 sans coût supplémentaire.

Rappelons que la Formule 1 espère avoir des spectateurs à la majorité des courses cette année. Et à Bahreïn, il faudra avoir été vacciné contre le COVID-19 ou en être rétabli pour pouvoir prendre place dans les tribunes.

"Nous sommes bien sûr ravis d'accueillir à nouveau la F1 à Bakou après une période si difficile, mais nos fans géniaux vont nous manquer. Ils ont joué un rôle vital pour faire de ce week-end de course un événement spécial année après année", déclare Arif Rahimov, directeur exécutif du Circuit urbain de Bakou. "Notre message est aussi simple que sincère : vous nous manquez, et nous nous reverrons !"

"Notre priorité cette année est de continuer à assurer la santé et la sécurité de chaque personne travaillant ou participant à l'événement, tout en donnant un superbe spectacle à savourer pour les gens qui vont regarder de chez eux dans le monde entier. Encore une fois, nous nous attendons à ce que les coups de théâtre, la vitesse et l'excitation ne manquent pas quand la F1 viendra à Bakou pour la cinquième fois cet été (sic), alors détendez-vous et profitez du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 2021. Nous vous reverrons tous en personne en 2022 !"