GP d'Azerbaïdjan - Programme TV et guide d'avant-course

C'est la cinquième fois que la Formule 1 se rend à Bakou : le dernier Grand Prix en date fut celui de 2019, remporté par Valtteri Bottas. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre cette épreuve.

Horaires et programme TV du GP d'Azerbaïdjan 2021

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 4 juin

Essais Libres 1 10h30 - 11h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 14h00 - 15h00 Canal+ Sport Samedi 5 juin

Essais Libres 3 11h00 - 12h00 Canal+ Sport

Qualifications 14h00 - 15h00 Canal+

Dimanche 6 juin

Course 14h00 Canal+ Infos et palmarès

Plus récent tracé au calendrier 2021, si l'on fait exception de Djeddah, la piste de Bakou s'est déjà fait une place dans le petit monde de la F1. Cette situation s'explique sans doute par deux facteurs : le premier est son tracé urbain atypique où la vitesse de pointe est primordiale, en dépit d'une portion très sinueuse et étroite dans la vieille ville. Le second, bien entendu, est le spectacle offert par les éditions 2017 et 2018, même si les courses organisés en 2016 et 2019 ont au contraire été assez peu divertissantes. En 2020, l'épreuve n'a pas lieu en raison de la pandémie de COVID-19.

Longue de 6,003 km et composée de 20 virages, la piste de la capitale azerbaïdjanaise est donc particulièrement rapide pour un circuit en ville, notamment grâce à la très longue pleine charge qui fait le lien entre le dernier (virage 16) et le premier freinage (virage 1) du circuit. Aussi, impossible évidemment de privilégier beaucoup d'appui au risque de se retrouver en grande difficulté dans les longues lignes droites. En course, il faut boucler 51 tours, pour une distance totale de 306,049 km.

Les records

Record de la pole Valtteri Bottas

Mercedes 1'40"495

(moy. : 215,044 km/h) 2019 Meilleur tour en course Charles Leclerc

Ferrari 1'43"009 (moy. : 209,795 km/h) 2019

Les polemen et vainqueurs à Bakou

Année Pole position Victoire 2019 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 2018 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2017 Lewis Hamilton Daniel Ricciardo 2016

Nico Rosberg Nico Rosberg Météo Les prévisions météo pour ce week-end sont plutôt bonnes, avec un ciel dégagé attendu pour les trois journées et des températures qui devraient peu évoluer, même si elles devraient légèrement baisser au fil du week-end de sorte que dimanche pourrait être le jour le plus "frais", au-dessus des 20°C toutefois. Les prévisions météo pour ce week-end sont plutôt bonnes, avec un ciel dégagé attendu pour les trois journées et des températures qui devraient peu évoluer, même si elles devraient légèrement baisser au fil du week-end de sorte que dimanche pourrait être le jour le plus "frais", au-dessus des 20°C toutefois.

Course suivante : Grand Prix de France (18-20 juin) Grand Prix de France (18-20 juin) Calendrier F1