Le programme du GP de Bahreïn F1

Pour la seconde saison consécutive, et la quatrième fois de l'Histoire, Bahreïn sera le théâtre de la manche inaugurale d'une saison de Formule 1. Voici notre guide et le programme des festivités du Grand Prix organisé sur le circuit de Sakhir.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 18 mars

Essais Libres 1 13h00-14h00 Canal+ Décalé Essais Libres 2 16h00-17h00 Canal+ Décalé Samedi 19 mars

Essais Libres 3 13h00 - 14h00 Canal+ Décalé

Qualifications 16h00 - 17h00 Canal+

Dimanche 20 mars

Course 16h00 Canal+



Infos et palmarès

Le circuit de Sakhir est apparu au calendrier de la Formule 1 en 2004 et a, comme beaucoup d'autres pistes modernes, été dessiné par l'architecte allemand Hermann Tilke. Même si son tracé n'est pas considéré comme particulièrement spectaculaire et si sa popularité auprès des fans n'est pas immense, la piste bahreïnie offre plusieurs possibilités de dépassement et favorise globalement les luttes durables. Située dans le désert, elle est également sujette aux vents violents et le sable, bien que fixé artificiellement sur les dunes aux abords du tracé, est un compagnon fidèle des pilotes.

Organisée en plein désert, l'épreuve a déjà accueilli à trois reprises l'ouverture de la saison de F1, en 2006, 2010 et 2021. Ce devait aussi être le cas en 2011 mais, dans le contexte des soulèvements populaires du "Printemps arabe", le Grand Prix a été annulé. La course la plus marquante sur la piste est certainement le GP 2014, avec l'affrontement titanesque entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Mais il est évidemment difficile d'oublier les images du crash effroyable de Romain Grosjean lors du départ de l'épreuve 2020, dont il est sorti vivant bien que blessé.

Longue de 5,412 km et composée de 15 virages, la piste de Sakhir sera empruntée dans sa version "Grand Prix" ; il est à noter que la version "Endurance" a été utilisée une fois, en 2010, et la version "Outer" une fois également, pour le GP de Sakhir 2020. En course, il faudra boucler 57 tours, pour une distance totale de 308,238 km.

Les records