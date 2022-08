Course - L'implacable remontée victorieuse de Verstappen !

Les grilles inversées ne sont pas encore d'actualité en Formule 1, mais si certains voulaient donner une idée d'une telle possibilité, ce Grand Prix de Belgique pouvait presque y ressembler. La faute à huit pénalités moteur infligées sur la grille de départ, bouleversée au lendemain de qualifications à la saveur étrange dans ce contexte. Les "seconds couteaux" Carlos Sainz et Sergio Pérez en première ligne, les candidats au titre Max Verstappen et Charles Leclerc hors du top 10, le tout dans des conditions idéales et bien loin de l'incessante pluie qui avait conduit à un simulacre de Grand Prix il y a un an à Spa-Francorchamps.

Sur le plan stratégique, les choix de pneus pour la course se sont dévoilés avec une majorité de pilotes en mediums, à l'exception de Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Max Verstappen et Charles Leclerc en tendres. Parti des stands, Yuki Tsunoda a opté pour les pneus durs tandis que son coéquipier Pierre Gasly, victime d'un problème technique, est lui aussi parti des stands. À l'extinction des feux, les regards étaient tournés vers l'épingle de la Source et son dégagement désormais rempli de gravier, et non plus asphalté.

Si tout s'est bien passé au premier virage, où Carlos Sainz a viré en tête tandis que l'envol de Sergio Pérez a été raté, il y a eu beaucoup plus de grabuges aux Combes, avec un accrochage entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso qui s'est soldé par un envol du pilote Mercedes, provoquant son abandon. Dans le deuxième tour, l'arrêt en piste de Lewis Hamilton cumulé au tête-à-queue de Nicholas Latifi suivi d'un contact avec Valtteri Bottas, a provoqué l'intervention logique de la voiture de sécurité.

Se plaignant d'un souci à l'avant droit, provoqué par un tear-off, Charles Leclerc est passé au stand pendant la neutralisation pour chausser des pneus mediums. Le restart a été donné avec Carlos Sainz en tête devant Sergio Pérez, George Russell et Fernando Alonso, Max Verstappen pointant au huitième rang. Les positions sont restées inchangées, le Champion du monde en titre poursuivant en revanche sa remontée au point d'être troisième avant le dixième tour et déjà revenu au contact de son coéquipier, à la faveur de ses gommes tendres.

Face à une dégradation élevée, Carlos Sainz est passé au stand pour les pneus mediums au 12e tour quand, dans le même temps, Max Verstappen a dépossédé Sergio Pérez des commandes de la course avant de s'envoler malgré des pneus tendres a priori moins endurants. Le Mexicain s'est même arrêté le premier pour passer un deuxième train de pneus medium. Chaussant les mediums après les tendres, Max Verstappen a ainsi rendu les rênes du Grand Prix à Carlos Sainz, ressortant devant Sergio Pérez et un Charles Leclerc à la lutte avec George Russell.

Il n'a pas fallu très longtemps à Max Verstappen pour combler l'écart et avaler Carlos Sainz aux Combes pour récupérer la tête de la course. Le leader du championnat a pris la poudre d'escampette et le rythme en berne de Ferrari a permis à la mi-course à Sergio Pérez de ravir la deuxième place au poleman, installant le duo Red Bull confortablement aux deux premières places.

En perdition avec ses enveloppes, Carlos Sainz s'est arrêté une deuxième fois à 18 tours de l'arrivée pour les pneus durs, imité par Charles Leclerc pour des mediums. Sergio Pérez a fait de même deux tours plus tard, en revanche Mercedes a maintenu George Russell en piste le plus longtemps possible pour pouvoir choisir des pneus tendres. Max Verstappen, lui, a observé son dernier arrêt à 14 tours du drapeau à damier pour repartir devant avec de nouveaux pneus mediums.

Le principal enjeu de la fin de course était de savoir si George Russell parviendrait à menacer la troisième place de Carlos Sainz, ce qui n'a finalement pas été le cas malgré l'écart comblé par le Britannique. Plus loin, Charles Leclerc était assuré une cinquième place mais Ferrari l'a arrêté pour tenter d'aller chercher le point du meilleur tour en course... relançant le Monégasque derrière l'Alpine de Fernando Alonso ! Dans le dernier tour, Charles Leclerc a repris son bien in extremis mais n'a donc pas pu réaliser le tour le plus rapide. Pire, pris en excès de vitesse dans les stands, il a écopé d'une pénalité de cinq secondes le faisant chuter au sixième rang.

Esteban Ocon a pris la septième position devant Sebastian Vettel et Pierre Gasly. Vaillant, Alexander Albon a accroché le point de la dixième place après avoir retenu plusieurs adversaires derrière lui pendant un bon moment.

Grand Prix de Belgique