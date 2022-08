Le GP de Belgique sauve sa place au calendrier 2023

Fortement menacé, le Grand Prix de Belgique s'est offert un sursis. En marge de l'édition 2022 qui se court ce dimanche, les promoteurs et la Formule 1 ont indiqué avoir trouvé un accord pour prolonger leur contrat d'une année, ce qui garantit la présence du circuit de Spa-Francorchamps au calendrier.

"La Formule 1 confirme que le Grand Prix de Belgique figurera au calendrier 2023, suite à un accord visant à prolonger notre partenariat", annonce la catégorie reine dans un court communiqué. "De plus amples détails sur le calendrier 2023 seront annoncés en temps voulu."

Circuit emblématique et très apprécié des pilotes, le Toboggan des Ardennes était sous la menace d'une disparition à court terme, comme en a été victime le Grand Prix de France cette semaine. C'est visiblement l'incertitude autour de la possibilité d'organiser des manches l'an prochain en Afrique du Sud et en Chine qui a permis de sauver la place pour 2023, tout en offrant du temps supplémentaire aux organisateurs belges pour trouver des solutions plus pérennes.

Les promoteurs du Grand Prix de Belgique ont également multiplié les efforts pour conserver leur place au calendrier, que ce soit en effectuant des travaux d'aménagement et de modernisation du tracé mais aussi en travaillant sur l'accessibilité du public.

"On doit féliciter le travail des organisateurs", souligne d'ailleurs Stefano Domenicali, PDG de la F1, au micro de Sky Sports. "Vous avez vu l'investissement qu'ils ont fait. Vous voyez le nombre de gens qui viennent ici. Une foule incroyable, une attention incroyable des gens, et c'est formidable pour la F1. On a toujours dit que cette course appartenait à notre tradition et qu'elle occupait une place importante dans notre calendrier, et c'est quelque chose que l'on voulait partager en cette période."

Cette prolongation d'un an ne règle pas l'incertitude quant à l'avenir de l'épreuve et des discussions sont à prévoir dans les mois qui viennent pour savoir de quoi sera fait l'avenir du Grand Prix à Spa-Francorchamps.

