GP du Canada 2023 : la meilleure chance pour Lance Stroll sur "son" Grand Prix?

Le 18 juin, Lance Stroll s’élancera pour le Grand Prix du Canada. L’occasion pour le natif de Montréal de tenter de remporter "son" GP, lui qui est né dans la ville-même de cette course. Stroll, dont le meilleur résultat cette année est une quatrième place en Australie, vise à redresser la situation, suite à un but de saison difficile et espère faire un grand coup devant son public. Et cela ne semble pas impossible quand on voit le rythme des Aston Martin cette saison. Mais est-ce réaliste d’envisager le titre pour le pilote canadien ? Éléments de réponse.

Aston Martin est la surprise de la saison

Aston Martin occupe une surprenante troisième place au classement du championnat des constructeurs de Formule 1 après avoir terminé en queue de peloton la saison dernière. Il y a un an à cette époque, Aston Martin était dernier du championnat des constructeurs de Formule 1 et n'avait même pas encore marqué de point. Cette année, Aston Martin est troisième et donne à Mercedes et Ferrari un défi pour la place de "meilleur des autres" derrière Red Bull. L'AMR23 est un développement significatif de l'AMR22 de fin de saison et, surtout, sa conception a été influencée par Dan Fallows et Eric Blandin ; ils ont rejoint en 2022 en tant que nouveau directeur technique et directeur technique adjoint d'Aston Martin, de Red Bull et Mercedes respectivement. Une victoire en 2023 n’est désormais plus chose impossible à imaginer, dans les bonnes circonstances. Statistiquement, les deux Red Bull ne pourront pas toujours terminer premier et deuxième.

Stroll souffre de la comparaison avec Alonso

Alors qu'Alonso continue d’ajouter des podiums à son palmarès à Miami et à Monaco - ce dernier marquant le meilleur résultat d'Aston Martin en 2023 - Stroll a subi des courses consécutives sans point. Alonso a marqué 64 points de plus que Stroll au cours des sept premiers tours de la campagne. Stroll est donc menacé par Alonso et doit donc s'améliorer car l’Espagnol a marqué 73% des points d'Aston Martin cette saison (99 sur 134). De plus, Stroll n’a jamais fait mieux que 9ème au Canada en 4 tentatives : 10ème en 2022, 9ème en 2019, DNF en 2018 et 9ème en 2017. Pas de quoi booster sa confiance. Quand on compare les cotes des bookmakers pour le Grand Prix du Canada, l’écart entre les deux pilotes est évident : Alonso est crédité d’une cote à 15.00 tandis que Stroll est relégué à une cote de 301.00, de quoi vous faire hésiter à profiter d’une offre promo paris sportif sur le pilote Canadien !

Mais si les chiffres sont utiles, le contexte doit également être pris en compte. Premièrement, il n'y a pas de honte à être surpassé par quelqu'un de la capacité d'Alonso en soi. Être surclassé par son coéquipier double champion n'est pas un indicateur de sous-performance en soi. Surtout quand les circonstances de la saison de Stroll sont prises en compte. Il semble avoir été oublié par de nombreux critiques du Canadien qu'il n'a participé à aucun test de pré-saison cette année après un accident de vélo deux semaines seulement avant la première course de la campagne.

Lance Stroll reste la "clé" du succès d'Aston Martin

Le Canadien est derrière Fernando Alonso au classement du championnat mais le directeur de l'ingénierie d'Aston Martin, Luca Furbatto, a souligné l'importance de Lance Stroll dans le développement d'Aston Martin. Stroll fait en effet partie de l'équipe depuis qu'il a couru sous le nom de Racing Point, et représente donc l'élément de continuité au cours des dernières années. Il est donc le mieux placé pour juger les nouveaux développements mécaniques de l'écurie.

Rebondir après Barcelone

Mais pour que Stroll puisse espérer quoi que ce soit à Montréal, il faudra déjà que son écurie se reprenne un peu. Aston Martin introduira de nouvelles améliorations pour le Grand Prix du Canada, suite à un week-end délicat lors du Grand Prix d'Espagne. Lance Stroll et Fernando Alonso, terminant sixième et septième, ont terminé derrière Mercedes, Sainz et Perez dans la bataille pour devenir le challenger le plus proche de Red Bull. Aston Martin ne souhaite pas être dépassée dans les courses de développement et estime que le GP d'Espagne n'a pas reflété le véritable rythme des meilleures équipes. Les chances d'Alonso dans les courses ont été fortement entravées par une erreur dans le dernier virage de Q1.