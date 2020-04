Le GP du Canada reporté, la F1 reste dans l'attente

Le Grand Prix du Canada n'aura pas lieu le 14 juin prochain et s'ajoute à la liste des épreuves annulées ou ajournées, repoussant une fois de plus le début de la saison 2020 de Formule 1. La course qui devait se tenir sur le Circuit Gilles Villeneuve est officiellement reportée à cause de la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde entier.

Il y a deux semaines, le promoteur se montrait "optimiste mais réaliste", préfigurant une décision prise après le week-end de Pâques. L'évolution de la situation est telle que cette échéance n'a pas été attendue pour prendre la décision redoutée mais qui s'impose, alors que le confinement est devenu la règle dans de nombreux pays du globe dans le but d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Ces derniers jours, plusieurs signes laissaient imaginer cette issue pour le Grand Prix, à commencer par la fermeture des frontières canadiennes, en vigueur au moins jusqu'au 30 juin. La ville de Montréal a également pris des mesures de plus en plus restrictives ces derniers jours et annulé de nombreux rassemblements. De plus, comme dans le cas de Monaco, la nature non permanente du circuit demandait des préparatifs de plusieurs semaines, avec des délais impossibles à tenir.

"Nous avons étroitement travaillé avec nos amis du Grand Prix du Canada ces dernières semaines et nous les avons aidés à prendre cette décision nécessaire pour assurer la sécurité des fans et de la communauté F1", souligne Chase Carey, PDG de la Formule 1. "Nous sommes toujours impatients de nous rendre dans la ville incroyable de Montréal et, si nous devrons tous attendre un peu plus longtemps, nous offrirons un formidable spectacle quand nous arriverons plus tard dans l'année."

Ce sont désormais les neuf premiers Grands Prix de la saison qui ont été soit annulés (Australie et Monaco) soit reportés à une date inconnue (Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan et Canada). L'attention se tourne maintenant vers le Grand Prix de France, inscrit à la date du 28 juin. L'épreuve du Castellet est suivie au calendrier par un rendez-vous en Autriche, sur le Red Bull Ring, dès le premier week-end de juillet.

Il y a deux semaines, Chase Carey a évoqué la volonté d'établir un calendrier de 15 à 18 Grands Prix avec un début de saison "cet été". Cette volonté laisse sceptique certains observateurs, à commencer par son prédécesseur Bernie Ecclestone, qui prône une saison blanche en 2020.