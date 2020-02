Un GP de Chine organisé sur deux jours ?

D'après les informations de Motorsport.com, la Formule 1 et les organisateurs du Grand Prix de Chine travaillent sur une option permettant de reprogrammer l'épreuve au mois de novembre. Alors qu'elle devait avoir lieu le 19 avril, la manche chinoise du calendrier 2020 a été officiellement reportée la semaine dernière suite à l'épidémie de coronavirus. Les chances de l'organiser en fin de saison sont réduites mais existent encore.

La première hypothèse évoquée ces derniers jours était de décaler d'une ou deux semaines le Grand Prix d'Abu Dhabi, qui doit clore la saison le 29 novembre, afin de libérer un créneau pour la Chine. Elle paraît toutefois difficilement envisageable et une autre piste serait désormais privilégiée.

L'idée en question serait de se rendre sur le circuit de Shanghai le 22 novembre, entre les Grands Prix du Brésil et d'Abu Dhabi. Cela impliquerait un enchaînement de trois manches en autant de week-ends et par conséquent un important défi logistique. Pour atténuer ce dernier, le Grand Prix de Chine aurait alors lieu sur deux jours : les essais libres se tiendraient le samedi, les qualifications et la course le dimanche. Cette proposition requiert quoi qu'il en soit l'accord unanime des dix écuries du plateau pour avoir une chance de voir le jour. À l'heure actuelle, on ignore si la totalité d'entre elles y serait favorable, en dépit de l'importance économique que revêt pour elle l'épreuve asiatique.

Depuis l'annonce du report du Grand Prix de Chine, les regards se sont tournés vers le Vietnam, qui doit accueillir la première course de Formule 1 de son Histoire le 5 avril prochain. Le pays est frontalier avec la Chine, néanmoins les autorités locales ont insisté en début de semaine pour rassurer quant à la tenue de l'événement. Le Grand Prix "ne sera ni reporté ni retardé", affirme Tran Trung Hieu, directeur adjoint du département du tourisme de Hanoï, dans des propos rapportés par l'AFP. "Bien qu'il s'agisse d'une compétition sportive, il a un impact très important sur le tourisme au Vietnam."

