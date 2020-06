La F1 a proposé l'organisation de deux GP à Shanghai

Premier Grand Prix de la saison 2020 à avoir été reporté à cause du coronavirus, le Grand Prix de Chine ne sait pas encore s'il aura lieu cette année. L'épreuve ne fait pas partie de celles qui ont d'ores et déjà été définitivement annulées et dispose d'une proposition de la Formule 1 pour accueillir une voire deux manches cet automne. La F1 va lancer sa saison le mois prochain par huit Grands Prix européens disputés à huis clos jusqu'au 6 septembre, date après laquelle l'agencement du calendrier est encore à l'étude. Avant de clôturer le championnat au Moyen-Orient en décembre, le souhait de courir en Asie et/ou en Amérique a été émis.

Concernant le rendez-vous de Shanghai, l'incertitude demeure et se trouve directement liée à l'évolution de la pandémie de COVID-19. Directeur du bureau municipal des Sports de Shanghai, Xu Bin affirme que les autorités locales travaillent pour organiser de nouveau des événements internationaux tels que le Grand Prix de Formule 1 ou le tournoi de tennis de Shanghai mais que rien n'est encore certain.

"Les organisations sportives internationales se soucient énormément de ces événements mondiaux en Chine et à Shanghai", a-t-il expliqué à Shanghai People's Radio. "Malgré de nombreux changements concernant nos événements en raison de la pandémie, nous avons reçu le soutien des organisations sportives internationales et des associations nationales pour certains d'entre eux. En fonction de la situation de la pandémie, nous pourrions être autorisés à organiser des événements à Shanghai à un moment opportun au cours de la deuxième partie de l'année."

Le Grand Prix de Chine, qui figure au calendrier de la F1 depuis 2004, aurait dû avoir lieu le 19 avril dernier. Il a rapidement été reporté à une date ultérieure et l'option n'est pas écartée par les dirigeants de la F1, qui ont même mis sur la table la proposition d'un double Grand Prix, comme ce sera le cas à Spielberg et Silverstone en Europe.

"Aucune décision n'a encore été prise, c'est une proposition de la FOM", précise Xu Bin. "La F1 a annoncé qu'elle reprendrait avec huit Grands Prix en Europe, sans parler de manche en Asie. L'épreuve a été reportée au deuxième semestre. Dans le cadre des discussions, la FOM nous a demandé si nous pouvions accueillir deux courses à Shanghai. Ça n'a pas été tranché. Cela dépendra de la situation pandémique."

Avec Frankie Mao