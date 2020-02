Wolff "espère vivement" que le GP de Chine sera maintenu

Interrogé sur l'incertitude régnant autour du Grand Prix de Chine, Toto Wolff espère que l'épreuve aura lieu mais insiste sur la priorité que doit être la santé de tous. En raison de l'épidémie de coronavirus, plusieurs événements sportifs internationaux qui devaient avoir lieu en Chine ont déjà été annulés, dont l'E-Prix de Sanya initialement programmé le 21 mars.

Lire aussi : Coronavirus : la F1 cherche une date de report pour le GP de Chine

De nombreux gouvernements recommandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre en Chine sauf cas de force majeure, des rapatriements ont déjà eu lieu, et des compagnies aériennes ont cessé leurs correspondances vers le pays. Dans ce contexte, le menace d'un report ou d'une annulation du Grand Prix devant se tenir le 19 avril à Shanghai est forte. Le sujet a été discuté par le Groupe Stratégique la semaine dernière, tandis que la FIA suit de près la situation et se dit prête à prendre des mesures si nécessaire. Néanmoins, pour le moment les écuries se préparent comme si de rien n'était.

"Concernant la Chine, la Formule E a été annulée", rappelle Toto Wolff, directeur de Mercedes. "Ils sont quatre semaines avant nous, je crois, et ils ont annulé la semaine dernière. J'espère vivement que nous irons en Chine. Je dois aller à l'ambassade de Chine pour mon passeport biométrique. Pour le moment, tout semble indiquer que nous irons en Chine."

"Ne pas y aller serait dommage. Il y avait des tribunes pleines l'année dernière, c'était à guichets fermés. La Chine commence à devenir un marché vraiment important en ce qui concerne les fans, nous avons de formidables activités à Shanghai autour du Grand Prix, et ne pas y aller serait évidemment triste pour les fans et pour nous-mêmes. Mais la santé d'abord, et j'espère qu'ils vont avoir ça sous contrôle. C'est la plus grosse priorité."

Il y a quelques jours, Ross Brawn a précisé que la décision de report ou d'annulation du Grand Prix de Chine revenait aux autorités locales et aux organisateurs, et que la F1 se plierait à celle-ci. En cas d'impossibilité d'organiser ce qui doit être la quatrième manche du championnat 2020, le directeur général de la F1 s'est dit ouvert à la recherche d'une date en fin d'année.

