À une centaine de jours de son GP, Djeddah espère être "prêt à temps"

La grande première de la Formule 1 en Arabie saoudite aura lieu 3 au 5 décembre prochain, sur le tracé urbain de Djeddah, construit pour l'occasion. Le travail est actuellement en cours pour que la piste soit prête à recevoir le grand cirque, sous la houlette de l'entreprise fondée par Hermann Tilke, l'architecte phare de la Formule 1 depuis plus de 20 ans désormais.

C'est Carsten Tilke, le fils de l'entrepreneur allemand, qui s'est chargé de donner des nouvelles à une centaine de jours du Grand Prix saoudien, et alors que les travaux ont débuté il y a neuf mois. "Nous sommes incroyablement occupés", a-t-il expliqué. "Jamais auparavant nous n'avions entrepris un tel projet dans un délai aussi court."

"Nous avons commencé en décembre dernier, et nous devons avoir terminé dans 100 jours, ce qui inclut les phases de planification et de construction. Même si Djeddah sera un circuit urbain, tout a été construit à partir de zéro, y compris une grande partie de la piste elle-même et les bâtiments, les stands, la tour royale 'surplombante' et les tribunes."

"C'est un paysage magnifique avec la Mer Rouge d'un côté et un lagon de l'autre, mais nous avons dû mettre en place toutes les fondations pour les bâtiments, le drainage de toute la zone et la piste elle-même. C'est une entreprise énorme et un projet difficile, mais tout progresse très bien et je suis convaincu que tout sera prêt à temps."

Un travail d'autant plus colossal que la piste n'accueillera la discipline reine qu'à deux reprises, en théorie, avant que le GP ne soit déménagé là où il aurait dû débuter, sur le site de Qiddiya, près de la capitale Riyad, dans un complexe ultra-moderne en cours de construction.

Sans surprise, Tilke promet "un circuit qui produira de grandes courses et constituera un défi pour les pilotes", et qui "sera spectaculaire à la fois pour les spectateurs et pour les téléspectateurs du monde entier".

"Nous avons une section rapide très difficile que les pilotes vont adorer, un virage incliné à 12 degrés qui facilitera les dépassements et une section stadium entourée d'un certain nombre de tribunes. En outre, il y aura des zones DRS dans les lignes droites pour faciliter les dépassements, et le tout sera situé dans un endroit magnifique sous les projecteurs. Ce sera incroyable à la télévision et aussi du point de vue des spectateurs dans les tribunes."

En dépit des 27 virages qui composent ce long tracé en ville de 6,1 km, Carsten Tilke réitère les prévisions déjà annoncées auparavant : une vitesse moyenne de "252 km/h" est attendue. Des chiffres rendues possibles par la conception du circuit, pensé et réalisé en même temps que la zone urbaine où il est installé, offrant ainsi forcément des opportunités tout autant que suffisamment de garde-fous pour assurer la sécurité.

"La beauté de cet emplacement est que nous sommes proches de la ville et pouvons attirer un grand nombre de spectateurs, mais nous ne sommes pas confinés dans un centre-ville qui est limité par l'emplacement des bâtiments. En général, les villes modernes sont composées de blocs, ce qui, lorsqu'on les utilise comme circuit, donne lieu à de nombreux virages à 90 degrés les uns après les autres, ce qui n'est pas particulièrement excitant pour les pilotes ou les spectateurs."

"Nous n'avons pas cette restriction ici, car la zone de la corniche au nord de Djeddah vient juste d'être développée. Cela signifie que nous avons pu créer un certain nombre de dessins en collaboration avec la F1, qui ont ensuite été testés dans des simulations construites par l'équipe 'Motorsports' de Ross Brawn du côté de la Formule 1. Grâce à notre savoir-faire en matière d'ingénierie et à leurs résultats, des ajustements ont été apportés au tracé, qui a ensuite été simulé à nouveau pour développer un nouveau modèle. Et puis, bien sûr, la FIA a dû prendre en compte les aspects de sécurité de la conception, ce qui a conduit à d'autres révisions."

"Les sections rapides que nous avons sur la piste ne sont possibles que si la sécurité est garantie, ce qui est étroitement vérifié et contrôlé par la FIA. Pour moi, c'est la raison pour laquelle le circuit de rue de Djeddah fonctionne si bien. Il est proche de la ville, il attirera les spectateurs et aura l'atmosphère d'un site urbain, mais il a l'espace nécessaire pour que nous puissions augmenter la vitesse des virages, ce que l'on ne peut normalement faire que sur une installation permanente."

Quand il lui est demandé quels sont les plus grands défis à 100 jours des premiers tours de roue, Tilke répond : "Tout est un grand défi. Si vous visitez le site à Djeddah aujourd'hui, tout ce que vous verrez est un grand chantier de construction. Le calendrier est si serré que nous n'avons pas le droit à l'erreur, et tout doit se dérouler comme prévu. C'est un énorme exercice logistique, mais tout se passe comme prévu pour l'instant.

"Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous ne pouvons pas construire la piste et ensuite nous concentrer sur les bâtiments, tout doit être construit de concert. Par exemple, la tour royale traverse la piste, il faut donc une coordination pour que chaque étape soit terminée au bon moment."

"Vous verrez sur les rendus que les vues de la tour royale – ainsi que du stadium et des tribunes – surplombant le circuit seront incroyables. De plus, toute la section du stade disposera d'une hospitalité premium à l'intérieur, de sorte que les spectateurs pourront voir les voitures au départ, en train de freiner pour le premier enchaînement de virages, puis ils passeront en dessous d'elles lors du retour rapide."

"Pour l'instant, les fondations du bâtiment des stands sont terminées et nous nous concentrons sur d'autres zones du circuit qui doivent être achevées avec la plus grande qualité. Chaque piste que nous construisons dans chaque pays est différente, mais nous avons d'excellents partenaires en Arabie saoudite, et nous avons acquis une grande expérience en déployant nos meilleurs éléments sur le site pour nous assurer que tout se passe bien. Lorsque tout sera terminé dans 100 jours, ce sera un spectacle extraordinaire."