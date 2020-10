GP de l'Eifel F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Le Grand Prix de l'Eifel est le quatrième de la saison à avoir été ajouté au calendrier 2020 original (après les GP de Styrie, du 70e Anniversaire et de Toscane) et se tient sur le second circuit de la saison qui ne figurait pas originellement au programme (après le Mugello). Il sera le troisième à accueillir des spectateurs en nombre limité.

Lire aussi : TF1 va diffuser deux Grands Prix 2020 sur TMC

Horaires et programme TV du GP de l'Eifel 2020

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires depuis Paris.

Infos et palmarès

Le circuit du Nürburgring n'avait plus fait son apparition au calendrier F1 depuis 2013. Comme beaucoup d'autres, la présence de ce lieu mythique de la course automobile est due au chamboulement du calendrier en raison de la crise du COVID-19.

La piste, dans sa version datant de 2002, est longue de 5,148 km et comporte 14 virages. Le premier secteur est très sinueux mais présente sans doute l'une des deux meilleures opportunités de dépassement, à savoir le freinage du premier virage. En course, il faut boucler 60 tours, soit 308,617 km au total.

Les records