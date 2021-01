Le GP d'Espagne valide son inscription au calendrier 2021

Lors de la présentation par la Formule 1 du calendrier 2021 provisoire en novembre dernier puis lors de sa validation formelle par la FIA en décembre, la date du Grand Prix d'Espagne demeurait marquée d'une petite astérisque signifiant que la confirmation définitive de l'organisation de l'épreuve entre les 7 et 9 mai prochains dépendait d'un accord conclu entre le promoteur et la discipline.

C'est désormais chose faite comme l'a indiqué le circuit sur son site officiel ce lundi, tout en expliquant vouloir pérenniser l'épreuve au-delà de la saison à venir. "Le Circuit de Barcelona-Catalunya et la Formule 1 ont conclu le renouvellement de l'accord confirmant l'organisation du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone en 2021", peut-on lire dans le communiqué publié.

"Ainsi, le Circuit de Barcelona-Catalunya a assuré sa continuité dans le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA pour cette saison, et accueillera la traditionnelle épreuve avec la catégorie reine les 7, 8 et 9 mai. Il s'agira de la 65e édition du Grand Prix d'Espagne, la 31e consécutive sur le circuit, qui commémorera également cette saison 2021 son 30e anniversaire depuis l'inauguration des installations."

"Grâce à cet accord, le Circuit de Barcelona-Catalunya continuera de consolider sa projection internationale et son positionnement en tant que piste de référence dans le monde du sport automobile. Le circuit catalan continuera à travailler avec la Formule 1 sur un nouvel accord à long terme au cours de la prochaine saison, afin d'assurer la continuité du Grand Prix d'Espagne au Circuit de Barcelona-Catalunya au-delà de 2021."

Pour rappel, la présence du circuit au calendrier 2020, même avant la pandémie de COVID-19, était déjà une petite victoire puisque le tracé avait failli être abandonné par la F1 avant d'être sauvé in extremis par le truchement d'un contrat d'une seule saison. En raison du coronavirus et du confinement, la course habituellement prévue en mai s'était finalement tenue en août.

Il est intéressant de signaler que le communiqué ne fait pas référence à d'éventuels essais hivernaux, qui se tiennent depuis quelques années exclusivement en Catalogne, alors que Motorsport.com vous a révélé la semaine passée que le choix entre Barcelone et Bahreïn n'était pas encore tranché et pourrait dépendre de la suite des événements côté calendrier.

Le renouvellement de l'Espagne devrait en effet précéder de quelques heures une communication officielle de la part de la F1 sur le calendrier 2021. Le GP du Vietnam ayant déjà été annulé et les GP d'Australie et de Chine étant très incertains, il est attendu que la toute première partie de saison soit assez largement modifiée, avec vraisemblablement un début de campagne à Bahreïn et l'addition de deux circuits européens déjà visités l'an passé, à Portimão et Imola, au mois d'avril en lieu et place de Shanghai et Hanoï.

