Le GP de France 2021 annonce sa jauge d'accueil du public

Annulé cette année – à l'instar de nombreuses autres épreuves – en raison de la crise du coronavirus, le Grand Prix de France prépare activement l'édition 2021. Confirmant le calendrier provisoire publié il y a quelques semaines par la Formule 1, la manche française doit avoir lieu du 25 au 27 juin sur le circuit Paul Ricard.

D'ici le début de l'été, l'espoir est grand de pouvoir accueillir de nouveau du public, néanmoins les organisateurs ont conscience que, quoi qu'il arrive, le rendez-vous sera différent des années précédentes. Ainsi une jauge a d'ores et déjà été établie, à hauteur de 15 000 spectateurs par jour, répartis dans trois zones distinctes de 5 000 places. "Cette limitation du nombre de spectateurs sera évolutive en fonction de l’amélioration de la situation sanitaire et des prochaines décisions du Gouvernement", précise le GIP Grand Prix de France.

Lire aussi : La F1 dévoile son calendrier provisoire pour 2021

Les organisateurs annoncent également un partenariat avec le Grand Prix de France Historique, dont la troisième édition se déroulera au Castellet deux semaines auparavant. Les mêmes critères d'accueil pour le public ont été décrétés. Relancé il y a un peu plus de trois ans, le Grand Prix de France Historique a lieu tous les deux ans et les éditions 2017 et 2019 s'étaient déroulées sur le circuit de Magny-Cours.

"L'appellation Grand Prix, est rappelons-le, de tradition française", souligne Nicolas Deschaux, président de la FFSA. "En 2017, souhaitant valoriser l’ensemble des compétitions historiques au plan national, la FFSA a créé le Grand Prix de France Historique avec HVM Racing, son fidèle promoteur sur l'Historic Tour, Championnat de France de la spécialité en circuit. Biennal et nous replongeant dans l’atmosphère des compétitions d’époque, le Grand Prix de France Historique s'est très vite rendu incontournable."

"En 2021, pour son troisième rendez-vous toujours organisé autour des grandes heures de la monoplace, il rejoint son présent dans le cadre du circuit Paul Ricard, maison du Grand Prix de France moderne sur lequel la F1 a fait son retour en 2018. Ce rassemblement du passé et du présent offrira au sport automobile national et à ses indénombrables passionnés un spectacle de très haute qualité."

La billetterie pour les deux événements ouvrira dès demain, mercredi 2 décembre, sur le site officiel du Grand Prix de France, avec également de nouveaux services tels qu'une assurance à l’achat, un paiement en trois fois, un système de paiement partagé et des solutions d’hébergement.