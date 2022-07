GP de France : la FIA inflexible sur les limites de piste

Deux semaines après un Grand Prix d'Autriche ponctué de 43 infractions et quatre pénalités en course, certains pilotes redoutent un scénario identique au Castellet, où le respect des limites de piste pourrait susciter des controverses. Néanmoins, et malgré certains appels du pied des écuries ou des pilotes à la direction de course pour une approche plus souple, la FIA adoptera la ligne de conduite mise en place et inchangée depuis le début de la saison. Une philosophie stricte et binaire introduite, faut-il le rappeler, à la demande des pilotes durant la dernière intersaison.

Pour le Grand Prix de France, les notes de la direction de course – prérogative ce week-end à Eduardo Freitas – préviennent les pilotes que tout passage au-delà de la ligne blanche dans le virage 10 (Signes) en qualifications et en course entraînera une annulation du chrono.

Ces notes précisent également les instructions sur la manière de revenir en piste en cas de passage dans les dégagements asphaltés. Il faudra ainsi contourner les bornes indiquées, avec trois zones mises en exergue.

Virages 1 et 2

Tout pilote qui ne parvient pas à négocier le virage 2 en utilisant la piste, et qui passe complètement à droite de la première borne jaune fluorescente à la corde (ci-dessus), doit rester complètement à droite de la borne jaune fluorescente et rejoindre la piste en traversant les deux rangées de blocs : en passant à droite de la première et à gauche de la seconde.

Virages 3 à 5

Tout pilote qui ne parvient pas à négocier le virage 4 en utilisant la piste, et qui passe complètement à gauche de la borne jaune fluorescente à la corde (ci-dessus), doit rester complètement à gauche de la borne jaune fluorescente et rejoindre la piste en roulant à gauche du bloc avant le virage 5.

Virages 8 et 9

Tout pilote tirant tout droit au virage 8 doit rejoindre la piste en passant par les quatre rangées de blocs dans l'échappatoire : à gauche de la première, à droite de la deuxième, à gauche de la troisième et à droite de la quatrième.

Il est rappelé que les pilotes ne respectant pas ces directives s'exposeront à une sanction des commissaires.

Lire aussi : Le programme du GP de France F1