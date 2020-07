GP de Grande-Bretagne F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Les dix derniers polemen et vainqueurs

Année Pole position Victoire 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton 2013 Lewis Hamilton Nico Rosberg 2012 Fernando Alonso Mark Webber 2011 Mark Webber Fernando Alonso 2010 Sebastian Vettel Mark Webber

Météo

Les premières prévisions laissent entrevoir un week-end de Grand Prix qui se déroulera intégralement sur le sec. En revanche, les conditions pourraient être très différentes entre le vendredi et les deux jours suivants, ce qui pourrait même rendre les données des essais libres difficilement exploitable. En effet, la journée de vendredi pourrait se dérouler par une très forte chaleur, avec 32°C au plus fort de l'après-midi. Une température qui ne sera plus subie ensuite puisque le mercure est attendue autour de 22°C au plus fort de la journée pour les qualifications (samedi) et la course (dimanche).

Course suivante : Grand Prix du 70e anniversaire (7-9 août)

