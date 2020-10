GP d'Émilie-Romagne F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne fait sa toute première apparition en Formule 1 mais il se disputera sur un tracé historique de la discipline.

Horaires et programme TV du GP d'Émilie-Romagne 2020

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires depuis Paris.

Date Séance Horaires Chaîne Samedi 31 octobre

Essais Libres 10h00 - 11h30 Canal+ Décalé Qualifications 14h00 - 15h00 Canal+ Décalé Dimanche 1er novembre

Course 13h10 Canal+

TMC Infos et palmarès L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari est situé tout près de la ville d'Imola, dans région italienne d'Émilie-Romagne. C'est ainsi que la course 2020 a été nommée pour la différencier du Grand Prix d'Italie (couru à Monza). C'est la troisième et dernière épreuve du calendrier qui se court dans le pays, puisque le GP de Toscane s'est tenu au Mugello. Le circuit d'Imola a été le théâtre d'un GP d'Italie en 1980 mais est surtout connu pour avoir été le lieu du GP de Saint-Marin à 26 reprises entre 1981 et 2006. Pourquoi cette dénomination n'a-t-elle pas été reprise en 2020, alors même que l'épreuve possède une longue histoire jalonnée de moments marquants, en positif comme en négatif ? Tout simplement en hommage à la région qui a aidé au retour de la Formule 1 sur la piste pour la première fois depuis 14 ans.

Parmi les épisodes marquants d'Imola, on compte évidemment le GP de Saint-Marin 1982 avec la lutte fratricide entre Didier Pironi et Gilles Villeneuve chez Ferrari, le GP 1989 avec le grave accident de Gerhard Berger, le GP 1994 avec les accidents mortels de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna ou encore le double épisode des GP 2005 et 2006 avec les duels entre Michael Schumacher et Fernando Alonso.