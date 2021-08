Un bonus de 1,2 M$ sur le budget plafonné des équipes

L'impact prolongé de la crise sanitaire met la Formule 1 dans une situation délicate en l'obligeant une nouvelle fois à revoir son calendrier. Les Grands Prix de Singapour et d'Australie, annulés à la suite des restrictions de voyage, ont pu être remplacés par une deuxième course en Autriche au mois de juillet et une épreuve en novembre dans le golfe Persique, qui aura lieu au Qatar ou à Bahreïn.

Cependant, après que les autorités japonaises ont annoncé l'annulation de la course à Suzuka, le championnat a accepté qu'il n'y ait pas de remplacement, ce qui réduit à 22 le nombre total de Grands Prix disputés en 2021. Et cette modification active également une clause dans les nouvelles règles du budget plafonné.

Cette saison, les dépenses des équipes de F1 sont limitées à 145 millions de dollars, le marketing, le salaire des pilotes, le développement des moteurs ou encore les transports ne faisant pas partie de l'équation. Ces 145 millions de dollars concernent une saison de 21 Grands Prix et, selon l'Article 2.3 du Règlement Technique, les écuries reçoivent 1,2 million de dollars de plus pour chaque événement supplémentaire. Cela signifie qu'en 2021, la limite était fixée à 147,4 millions de dollars.

Mais ce chiffre n'est pas revu à la baisse après l'annulation du Grand Prix du Japon. "Si une épreuve d'une période de référence d'une année complète est annulée moins de trois mois avant la date proposée pour le début de cette épreuve (ou, le cas échéant, toute date reprogrammée), elle sera considérée comme ayant eu lieu dans la période de référence de l'année complète", stipule le Règlement Technique.

L'annulation du Grand Prix du Japon a été confirmée le 18 août, soit moins de deux mois avant la tenue de la course. Par conséquent, les équipes peuvent continuer à s'approcher le plus possible de la barre des 147,4 millions de dollars. Bien que cela ne soit qu'un détail pour la majorité des structures engagées, cela veut dire beaucoup pour les grosses écuries comme Red Bull, Ferrari et Mercedes, qui seront très proches de la limite à la fin de l'année.

La difficulté d'opérer dans la limite du plafond budgétaire avait incité ces équipes à chercher une solution en cas d'accident, en particulier lorsqu'ils sont causés par d'autres pilotes. Selon Red Bull, le crash de Max Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne a coûté 1,8 million de dollars, tandis que la facture des dégâts chez Ferrari pour la première moitié de l'année a été chiffrée à 3 millions de dollars.

Andreas Seidl, à la tête de l'écurie McLaren, n'est pas d'accord avec ceux quémandant un geste de la part de la FIA et estime que le coup de pouce financier reçu à la suite de l'annulation du Grand Prix du Japon devrait mettre fin au débat.

"Nous ne devons pas oublier ce qui est mis en place, en particulier avec le plafond budgétaire cette année, et c'est pourquoi je pense que certains commentaires sont ridicules", indique-t-il. "Avec chaque course annulée à un certain moment, le plafond budgétaire est augmenté parce que cela peut causer des coûts supplémentaires. En réalité, [une course annulée] entraîne des dépenses supplémentaires, mais pas énormément. Le bénéfice que vous en tirez, et l'augmentation du plafond qui en découle, est donc énorme. Il est plus grand que [la facture] de tous les accidents que nous avons vus jusqu'à présent."