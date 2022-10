D'anciennes gloires du Champ Car à l'honneur au GP de Mexico

Il n'y en aura pas que pour les pilotes de Formule 1 au Grand Prix de Mexico, qui se tiendra à la fin du mois d'octobre, puisque les fans présents dans les tribunes de l'autodrome Hermanos Rodríguez donneront aussi de la voix pour d'anciennes gloires du CART réunies dans une course de support inédite.

Douze participants, à savoir Adrián Fernández, Alex Tagliani, Bruno Junqueira, Casey Mears, Luis Díaz, Mario Domínguez, Mark Blundell, Max Papis, Michel Jourdain Jr., Oriol Servià, Paul Tracy et Roberto González, prendront part à la Freightliner Legends Cup au volant de voitures du championnat mexicain de Grand Tourisme.

Durant les deux décennies de séparation avec la Formule 1, le circuit situé dans la capitale du Mexique a vu le CART puis le Champ Car se produire quelques années avant sa fusion avec l'IndyCar, la plupart du temps en clôture de la saison.

Will Power, Sébastien Bourdais et Oriol Servia sur le podium en 2007.

Sébastien Bourdais est le recordman de victoires, avec trois succès acquis pour le compte de Newman/Haas Racing entre 2004 et 2007. Paul Tracy, qui s'est imposé en 2003, sera le seul ancien vainqueur sur la grille de départ de la Freightliner Legends Cup.

"Nous faisions rouler les Champ Car sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez avant d'accueillir la Formule 1, et [à l'époque] c'était aussi important que la F1 aujourd'hui", a expliqué Federico González, directeur général du Grand Prix de Mexico. "Pouvoir réunir toutes ces légendes pour un événement unique ici, au Mexique, est un privilège énorme pour nous et pour les fans mexicains. Ce sera très spécial de réunir de grands pilotes qui nous ont offert des moments inoubliables par le passé."

Cinq pilotes mexicains seront au départ, de quoi satisfaire la foule, mais aussi deux anciens de la F1 : Mark Blundell, passé par Brabham, Ligier, Tyrrell et McLaren entre 1991 et 1995, et Max Papis, qui a effectué quelques piges chez Footwork durant la saison 1995.