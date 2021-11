GP de Mexico F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Absent du calendrier 2020 en raison de pandémie de COVID-19, l'Autódromo Hermanos Rodríguez est de retour en 2021, mais c'est désormais officiellement le Grand Prix de Mexico qui y a lieu, et non le Grand Prix du Mexique, mettant la capitale à l'honneur.

Horaires et programme TV du GP du Mexique 2021

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Et tout comme pour le Grand Prix des États-Unis il y a deux semaines, la course sera également proposée en clair sur C8, avec Laurent Dupin et Renaud Derlot au commentaire. À noter qu'il y a sept heures de décalage horaire avec la région de Mexico.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 5 novembre Essais Libres 1 18h30-19h30 Canal+ Décalé Essais Libres 2 22h00-23h00 Canal+ Décalé Samedi 6 novembre Essais Libres 3 18h00-19h00 Canal+ Décalé Qualifications 21h00 Canal+ Dimanche 7 novembre Course 20h00 Canal+ Décalé

Infos et palmarès L'Autódromo Hermanos Rodríguez a déjà accueilli la Formule 1 vingt fois depuis 1963, mais c'est sur une piste amputée de sa célèbre courbe de Peraltada que la catégorie reine du sport automobile y a fait son retour en 2015. Le circuit de Mexico est fait d'une combinaison de virages lents et de courbes rapides et a pour principale caractéristique sa haute altitude, à plus de 2200 mètres. La résistance à l'air est donc moindre, ce qui mène les écuries à adopter une configuration à fort appui pour compenser ce facteur, mais il est également plus difficile de refroidir la mécanique pour assurer la fiabilité. Ce tracé est également marquant en raison du passage dans le stadium, où les fans mexicains ne manquent jamais de créer une ambiance hors du commun. Long de 4,304 km et composé de 17 virages, l'Autódromo Hermanos Rodríguez sera parcouru à 71 reprises lors de la course pour une distance dépassant tout juste les 305 kilomètres réglementaires. Les records

Record de la pole Daniel Ricciardo Red Bull 1'14"759 (moy. : 207,257 km/h) 2018 Meilleur tour en course Valtteri Bottas

Mercedes 1'18"741

(moy. : 196,776 km/h) 2018

Les derniers polemen et vainqueurs

Année Pole position Victoire 2019

Charles Leclerc Lewis Hamilton 2018

Daniel Ricciardo Max Verstappen 2017

Sebastian Vettel Max Verstappen 2016

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Nico Rosberg Nico Rosberg 1992 Nigel Mansell Nigel Mansell 1991

Riccardo Patrese Riccardo Patrese 1990

Gerhard Berger Alain Prost 1989

Ayrton Senna Ayrton Senna 1988

Ayrton Senna Alain Prost Météo C'est un week-end ensoleillé qui s'annonce à Mexico, avec des passages nuageux mais un risque de pluie quasi nul. La température ambiante devrait avoisiner les 19°C en EL1, 22°C en EL2, 18°C en EL3, 21°C en qualifications et 22°C en course. Course suivante : Grand Prix de São Paulo (12-14 novembre) Calendrier F1