Le GP de Monaco s'ouvre à 7500 spectateurs, y compris étrangers

Le gouvernement de Monaco a officialisé les mesures qui seront en vigueur pour les deux prochaines épreuves devant se dérouler en Principauté ce mois-ci. La décision était très attendue pour permettre aux organisateurs de mettre en place l'accueil du public dans le contexte de pandémie de COVID-19 qui frappe depuis plus d'un an.

Alors que le Grand Prix Historique s'est déroulé il y a dix jours sur le Rocher, les rues monégasques doivent désormais être le théâtre de l'E-Prix de Formule E le samedi 8 mai puis du Grand Prix de Formule 1 le week-end du 23 mai. Les annonces gouvernementales ont permis de préciser les jauges tolérées, les conditions d'accès et les protocoles sanitaires à respecter.

Concernant la quatrième édition de l'E-Prix de Monaco, les billets seront gratuits et la capacité d'accueil sera limitée à un tiers des places assises, soit 6500 personnes en tribune. L'accès sera strictement limité aux résidents, aux scolaires, étudiants et salariés de la Principauté, ainsi qu'aux personnes séjournant dans un hôtel de Monaco, et aux personnes bénéficiant d'une invitation délivrée par l'ACM. Le tout s'articulera autour de mesures sanitaires telles que la distanciation physique, les tests PCR, le port du masque et l'hygiène des mains.

Le Grand Prix F1 est sauvé

Pour le Grand Prix de Formule 1, qui accueillera un plateau riche de trois catégories annexes, le gouvernement a opté pour un assouplissement par rapport à ce qui était initialement envisagé. Ainsi la jauge sera réhaussée à 7500 personnes par rapport à l'E-Prix. Surtout, l'accueil ne sera pas aussi restreint que pour la Formule E et pourra s'étendre à des spectateurs étrangers, sous réserve toutefois que ceux-ci présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Les 7500 personnes qui assisteront à l'événement dès les essais libres du jeudi seront là aussi répartis uniquement dans les tribunes, en place assise, avec une tarification normale de la billetterie. La journée du vendredi, lors de laquelle la Formule 1 ne roule pas, ne sera ouverte qu'à 3000 personnes réparties en deux tribunes seulement, avec accès gratuit.

"Il est à la fois important qu'il se tienne avec une participation minimale du public et dans des conditions sanitaires incontestables", a rappelé au sujet du Grand Prix de Monaco le ministre d'État Pierre Partout, dans des propos relayés par l'AFP. "Nous sommes tous attachés à ce qu'il se déroule dans les meilleures conditions possibles, à la fois pour ce qu'il représente sur le plan économique, notamment dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, mais également pour l'image de la Principauté."

Lundi, les organisateurs du Grand Prix d'Espagne ont annoncé que 1000 spectateurs seraient accueillis en tribune le week-end prochain à Barcelone.