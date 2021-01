Les organisateurs du GP de Monaco démentent son annulation

L'Automobile Club de Monaco a communiqué ce lundi que les événements majeurs prévus cette année, au-delà du Rallye Monte-Carlo qui débutera en fin de semaine, n'étaient pour l'heure pas remis en cause par la crise sanitaire. Les organisateurs ont tenu à répondre à des rumeurs grandissantes selon lesquelles le Grand Prix de Monaco, programmé le 23 mai, pourrait être annulé pour la deuxième année consécutive.

Les deux manches suivantes figurant au calendrier, à Bakou puis au Canada, ont fait l'objet de spéculations identiques, liées notamment au caractère urbain et non permanent des tracés utilisés. Cette particularité fait que ces Grands Prix sont observés de très près dans le cadre des conséquences possibles de la pandémie de COVID-19, qui continue de sévir dans le monde entier. L'inquiétude repose principalement sur les préparatifs nécessaires pour que les circuits soient montés et disposés à accueillir la Formule 1 en temps et en heure.

En 2021, l'Automobile Club de Monaco prévoit d'accueillir trois courses dans les rues de la Principauté, puisqu'en plus du traditionnel Grand Prix de F1, le Grand Prix Historique et l'E-Prix de Monaco de Formule E sont au programme. L'épreuve historique est la première qui doit avoir lieu, prévue du 23 au 25 avril, ce qui contraint par ailleurs les organisateurs à lancer le chantier d'installation deux semaines plus tôt que la normale, soit à partir de la fin du mois de février.

Comme tous les autres pays du globe, Monaco a mis en place des mesures de restrictions pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, parmi lesquelles l'obligation d'un test PCR négatif pour entrer sur le territoire et la mise en place d'un couvre-feu. En dépit de ce contexte, les organisateurs insistent quant au maintien des différents événements.

"Contrairement aux rumeurs diffusées sur certains sites internet et relayées par les réseaux sociaux, l’Automobile Club de Monaco confirme que le Grand Prix de Monaco de F1 se déroulera du 20 au 23 mai 2021", souligne un communiqué. "Il en est de même pour le Grand Prix de Monaco Historique (23-25 Av. 2021) et pour l'E-Prix de Monaco (8 mai 2021)."

Par ailleurs, la Formule 1 a également indiqué qu'aucun changement de calendrier n'était à prévoir de manière imminente, une semaine après avoir mis à jour le programme de la saison en raison du report de la manche d'ouverture en Australie. "Nous avons mis en place les détails du calendrier 2021 modifié et il n'y a pas d'autres changements", assure un porte-parole de la F1. "Les rumeurs selon lesquelles les courses urbaines n'auront pas lieu sont totalement fausses."

Avec Adam Cooper